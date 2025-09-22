Werbung ausblenden

INDEX-MONITOR: Deutsche Bank und Siemens Energy im Eurostoxx 50

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy sind seit diesem Montag Mitglieder im Eurostoxx 50. Dies geht auf Änderungen zurück, die Stoxx Ltd Anfang September mitgeteilt hatte. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wurde das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen haben den Eurostoxx 50 Nokia , Stellantis sowie Pernod Ricard .

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es an diesem Montag wirksame Änderungen. Wie erwartet, ist der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen worden. Auch die spanische Bank BBVA ist nun Mitglied. Dagegen haben BASF sowie Mercedes-Benz den Index verlassen./nas/mis/stk/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
E
EURO STOXX 50
Siemens
Siemens Energy (ADR)
Rheinmetall
Siemens Energy
BASF
Mercedes-Benz
Stellantis
Nokia
Pernod Ricard
Banco Bilbao
S
STOXX Europe 50

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden