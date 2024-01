Fraport steigert Passagierzahlen 2023 deutlich - Reiselust hält an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Flughafenbetreiber Fraport hat dank der anhaltenden Reisefreudigkeit die Passagierzahlen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert.

Mit 59,4 Millionen Fluggästen lagen sie um über ein Fünftel höher als 2022, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. "Die Erholung nach der Corona-Pandemie ist weiterhin deutlich zu spüren. Die Reiselust ist ungebrochen, was mich optimistisch auf das Jahr 2024 blicken lässt", sagte Konzernchef Stefan Schulte. Vom Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 lag das Passagieraufkommen noch 15,9 Prozent entfernt.

Die Beteiligungen an internationalen Flughäfen wie dem im slowenischen Ljubljana trugen ebenfalls zum Wachstum bei. Dort stieg das Passagieraufkommen verglichen mit 2022 um 30,9 Prozent auf rund 1,3 Millionen Fluggäste. An den 14 griechischen Regionalflughäfen wuchs das Passagieraufkommen um 11,8 Prozent auf rund 33,9 Millionen Fluggäste verglichen mit 2022. Die Flugbeschränkungen infolge des Ukrainekrieges und der Fluglotsenstreik in Frankreich ließen das Frachtaufkommen um 3,9 Prozent sinken.

(Bericht von Philipp Krach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)