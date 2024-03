Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2024 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Roadshow Feedback: Langjähriger Track Record wird fortgeschrieben - anhaltende Aufwärtsbewegung visibel Wir waren gemeinsam mit dem CFO Herrn Dr. Holzkämper sowie dem Head of IR Herrn Weber von CEWE auf Roadshow in Hamburg und haben auf Basis der starken vorläufig berichteten Zahlen diverse Investorengespräche geführt. Fokusthemen waren die mittelfristige Margenexpansion, die Wiederbelebung von M&A-Aktivitäten sowie das Potenzial weiterer KI-Anwendungsszenarien. Vorgestern hat der Vorstand dem Aufsichtsrat eine erneute Dividendensteigerung auf 2,60 EUR vorgeschlagen. Sukzessive Margenverbesserungen absehbar: Wie sich in 2022, dem GJ mit Sonderkonjunktur, bereits abgezeichnet hat, sind im Kerngeschäft des Fotofinishings durch den enormen Operating Leverage Margenniveaus von über 15% erzielbar. Insbesondere auf der Kostenseite dürften weitere Verbesserungen realisiert werden. So wurde jüngst die Kapazität des Produktionsstandortes in Polen deutlich ausgebaut, wo vorwiegend personalintensive Produkte wie die individualisierten Textilien gefertigt werden. Darüber hinaus ließe sich durch weitere produktbezogene Spezialisierungen der Standorte die Konzernmarge steigern. Wenngleich das Margenprofil im Segment des kommerziellen Online-Drucks gegenüber dem Kerngeschäft weitaus geringer ist, profitiert CEWE als professioneller Anbieter mit entsprechenden Skaleneffekten von den derzeitigen Konsolidierungsbewegungen. Da insbesondere kleinere bis mittelgroße Druckereien ihre Kundenaufträge selber nicht zu identischen Preispunkten anbieten können, stammt das Gros der Auftragseingänge von CEWE's KOD-Sparte von solchen Druckereien, was u.E. das herausfordernde Marktumfeld illustriert. M&A als zusätzlicher Wachstums- sowie Profitabilitätstreiber: Gemäß einer umfangreichen internen Analyse der vergangenen Akquisitionen waren vorwiegend jene Übernahmen wertgenerierend, mit denen die Gruppe neue Marken, Technologien und/oder Produkte in den Konzern einbringen konnte. Hierbei betonte das Management, Übernahmen lediglich zum Erwerb von Produktionskapazitäten oder Kundenstämmen zu vermeiden. Außerdem wurde in den Gesprächen angedeutet, dass künftige Akquisitionen deutlich näher an dem Kerngeschäft - dem Fotofinishing - zu erwarten sind. In Anlehnung an den abgeschlossenen Verkauf der futalis-Tochter dürften weitere Zukäufe in erster Linie die zentralen Schlüsselkompetenzen der CEWE-Gruppe stärken, wozu u.a. die professionelle Fertigung in 'Losgröße 1' zählt. Zahlreiche KI-Anwendungsszenarien bereits implementiert: Positiv überrascht zeigten sich die Investoren über die in der CEWE-App bereits implementierten Anwendungsfelder der KI, die Herr Weber live demonstrierte. Im Fokus steht die KIgestützte und damit automatisierte Gestaltung des CEWE-Fotobuchs. Wir sehen in der damit einhergehenden erheblichen Reduzierung der Erstellungszeit das Potenzial, bisher nicht adressierte Kundengruppen für sich zu gewinnen. Der hohe Stellenwert der Künstlichen Intelligenz zeigte sich zuletzt auf den Innovation Days, wo Ranga Yogeshwar als Speaker zu dem Themenkomplex moderner Technologien Stellung bezog. Fazit: Wenngleich der Ausblick für 2024 erst mit dem Geschäftsbericht am Freitag folgen wird, zeigte sich der CFO optimistisch, den Aufwärtskurs der wesentlichen KPIs auch im laufenden Jahr fortzusetzen. Der langjährige Track Record, die u.E. hohe Management-Qualität sowie die operativ starke Entwicklung unterstreichen, dass CEWE im SME-Segment als verlässlicher sowie attraktiver Qualitätstitel gilt. In Verbindung mit der bereits fünfzehnten Dividendensteigerung in Folge bekräftigen wir sowohl unsere Kaufempfehlung als auch das Kursziel. 