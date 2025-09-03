Werbung ausblenden

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

03.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.09.2025
     Kursziel:                  143,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     10.02.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

CEWE nach erstem Halbjahr weiter auf Kurs, die Jahressziele zu erreichen

Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA für das erste Halbjahr 2025 fielen
gemischt aus: Einerseits konnten die Oldenburger trotz der herausfordernden
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein 4-prozentiges Umsatzwachstum
vermelden. Andererseits blieb die Ergebnisseite infolge von Einmaleffekten,
allgemeinen Kostensteigerungen und einer schwachen Entwicklung im
Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck (KOD) deutlich hinter dem -
allerdings auch sehr starken - Vorjahresniveau zurück.

Im KOD stellen sich die Aussichten konjunktur- und branchenbedingt derzeit
weiterhin sehr verhalten dar. Hier investiert CEWE aktuell in die
Erschließung europäischer Auslandsmärkte und in den Ausbau des hochmodernen
SAXOPRINT-Produktionsstandorts Dresden zu einer "Hybrid-Produktion" aus
Offset- und Digitaldruck, um die Profitabilität des Geschäftsfelds durch
Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen zu erhöhen.

Im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing führten gestiegene Personal-, Marketing-
und EDV-Lizenzkosten sowie Eimalaufwendungen zwar im Vorjahresvergleich
ebenfalls zu einem deutlichen Rückgang des EBIT. Dabei lag es aber immer
noch erheblich über den Werten aus 2022 und 2023. Vor allem ist aber auch zu
berücksichtigen, dass das Fotofinishing, das für rund 85 Prozent der
Konzernerlöse steht, den Löwenanteil seines Umsatzes und Ergebnisses im
Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet. Hier
erwarten wir auch in diesem Jahr wieder die in der Vergangenheit bereits
wiederholt sichtbar gewordenen starken Skaleneffekte.

Dabei sollte die Gesellschaft als europäischer Marktführer auch weiterhin
von ihrer hervorragenden Marken- und Marktstellung als Premium-Anbieter im
Fotofinishing profitieren. Die Bekanntheit und Positionierung der Marke CEWE
als Synonym für Fotografie wird zudem auch international durch den CEWE
Photo Award "Our world is beautiful" gefestigt und ausgebaut. Im Rahmen
dieses regelmäßigen, weltweit größten Fotowettbewerbs wurden 2025 knapp
657.000 Bilder aus über 150 Ländern eingereicht, wobei die Oldenburger
wieder für jedes Foto 10 Cent an "SOS-Kinderdörfer weltweit" spendeten.

Einen wichtigen Erfolgsfaktor bildet unverändert auch die Innovationsstärke
des Unternehmens. Diese wurde jüngst von der WirtschaftsWoche mit der Kür
zum 10. Platz der "100 innovativsten Mittelständler Deutschlands" - von
4.000 betrachteten deutschen Gesellschaften - honoriert. Nachdem nun mit
Übergabe des CFO-Staffelstabs von Dr. Olaf Holzkämper an Sirka Hintze zum
15. August die Neuaufstellung des Vorstands abgeschlossen ist, gehen wir
davon aus, dass CEWE den Erfolgskurs auch künftig wie gewohnt fortsetzen
wird. Dabei stellen sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns mit einer
Eigenkapitalquote von 66,7 Prozent zum Halbjahressende nach wie vor
grundsolide dar.

Insgesamt empfehlen wir daher unverändert, die CEWE-Aktie bei einem Kursziel
von 143 Euro zu "Kaufen". Dabei weist das Papier auf Basis unserer
Schätzungen aktuell eine durchaus ordentliche Dividendenrendite von 3,2
Prozent auf, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen
dürfte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=03fb747e0bf939c128db0cc951a9da40
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: www.gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24
Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44

Büro Münster:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2192292 03.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CEWE
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden