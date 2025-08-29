Werbung ausblenden

Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research Gm...

29.08.2025
Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research
29.08.2025 / 10:24 CET/CEST
Group.
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group AG

     Company Name:                The Platform Group AG
     ISIN:                        DE000A2QEFA1

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        29.08.2025
     Target price:                19,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group
AG (ISIN: DE000A2QEFA1) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung:
The Platform Group hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht
und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum
Vorjahr um 48% auf EUR343 Mio. (FBe: EUR337 Mio.), wobei 59% des Wachstums
organisch war. Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um rund 90%
auf EUR33 Mio. (FBe: EUR27 Mio.), wobei sich die AEBITDA-Marge um zwei
Prozentpunkte auf 9,7% verbesserte. Die Margenausweitung wurde durch eine
höhere Bruttomarge und ein Umsatzwachstum getrieben, das die Personal- und
Marketingkosten übertraf. Das Unternehmen präsentierte auch die Pläne für
die zweite Hälfte des Jahres 2025, die zwei bis vier weitere
M&A-Transaktionen und eine mögliche Inanspruchnahme der 2024/2028
TPG-Anleihe zur Finanzierung dieser Akquisitionen umfassen. Nach der
Hauptversammlung am 25. August gab TPG außerdem bekannt, dass es eine
99-prozentige Zustimmung zur Änderung seiner Rechtsform von einer AG zu
einer SE & Co. KGaA erhalten hat. Aufgrund des starken zweiten Quartals
haben wir unsere Schätzungen auf den Mittelwert der Umsatzprognose von TPG
(EUR715 Mio. - EUR735 Mio.) angehoben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR19. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.
(Aufwärtspotenzial: 100%).

First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform
Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 19.00 price target.

Abstract:
The Platform Group reported H1 results and held a conference call. Sales
were up 48% y/y at EUR343m (FBe: EUR337m). 59% of the sales growth was generated
organically. Adjusted EBITDA rose some 90% y/y to EUR33m (FBe: EUR27m), with the
AEBITDA margin widening by two percentage points to 9.7%. The margin
expansion was driven by a higher gross margin and by revenue growth
outpacing personnel and marketing costs. The company also outlined its plans
for the second half of 2025, which include two to four more M&A deals and a
potential tap of the 2024/2028 bond to finance them. After the AGM held on
25 August, TPG also announced that it received 99% approval to change its
legal structure from an AG to an SE & Co. KGaA. A strong Q2 prompts us to
nudge our estimates toward the midpoint of TPG's revenue guidance (EUR715m -
EUR735m). An updated DCF model yields an unchanged price target of EUR19. We
maintain our Buy recommendation (upside: 100%).

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=420f0e14da1ae0c961095276023dddc7

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

