EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: MOBOTIX steigert den Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 um 13% und verstärkt den Fokus auf vertikale Märkte

Langmeil, März 2024 - MOBOTIX gibt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022/23 bekannt, in dem das Unternehmen seinen Umsatz um 13% gegenüber dem Vorjahr steigern konnte und mit einem Umsatz von EUR 63,2 Mio. sowie einem Auftragsbestand von EUR 0,5 Mio. damit nahezu im Rahmen der zuletzt im August 2023 veröffentlichten Prognose von EUR 64,0 bis 66,0 Mio. liegt.



Das Hauptwachstum resultiert sowohl aus dem gestiegenen Absatz von Videoüberwachungskameras als auch aus dem gestiegenen Softwareabsatz in den Bereichen Videomanagementsysteme und Analytik. Die 2022 erworbene VAXTOR Gruppe hat mit Softwareverkäufen über den Erwartungen beigetragen. Das EBIT hat sich aufgrund einer verbesserten Material- und Personalaufwandsquote von EUR -7,5 Mio. auf EUR -3,9 Mio. verbessert. Aufgrund ausstehender Kundenforderungen einiger langfristiger Partner wurden zusätzliche Wertberichtigungen in Höhe von EUR 3,3 Mio. gebildet. Durch diese Wertberichtigungen weicht das EBIT von der im August 2023 veröffentlichten Prognose von EUR -0,8 bis 0,2 Mio. ab.



MOBOTIX hat einer Verlängerung des bestehenden Kreditvertrags mit Konica Minolta Inc., Japan, im Februar 2024 zugestimmt.



MOBOTIX setzt die angekündigte strategische Fokussierung auf Qualität, Cybersicherheit, Marktzertifizierungen und Lösungen für spezifische vertikale Märkte als wesentliche Treiber für die Umsatzsteigerung fort. Die Geschäftsstrategie zielt insbesondere auf die Märkte Gesundheitswesen, Industrie und Versorgungsunternehmen ab, basierend auf den jüngsten Produkteinführungen in Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und basierend auf der neuen “ONE” Plattform, die im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen wird. Die Rückmeldungen aus den jüngsten Partnerkonferenzen in DACH und EMEA im Februar 2024 waren positiv und das Kundenfeedback wird weiter in die F&E-Strategien integriert.



Der Fokus im Geschäftsjahr 2023/24 liegt auf Straffung der Kosten und Investitionen in neue Kundenplattformen zur Optimierung der Kundenerfahrung, wie z. B. zur Online-Konfiguration und -Bestellung. Die Organisation wird weiter optimiert, um sich vor allem auf die Kernmärkte in DACH und Europa zu konzentrieren, während die Partnerschaften mit Distributoren und Key-Account-Partnern in den Märkten USA und APAC gestärkt werden.



Die MOBOTIX-Hauptversammlung ist für den 10. Mai 2024 geplant. Der Vorstand wird die zukünftige Strategie, die Ergebnisse des ersten Halbjahres sowie den mittelfristigen Ausblick vorstellen.





Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com







