EQS-News: Legal Finance SE: Prozess mit hohem Streitwert - Letter of Intent

Die Legal Finance SE hat heute über die Legal Finance International GmbH einen Letter of Intent über die Finanzierung eines Schadensersatzprozesses mit einem Streitwert von knapp 700.000 EUR abgeschlossen. Das Verfahren befindet sich bereits in einem vertieften Prüfungsstadium, die Erfolgsaussichten sind gut.

Der künftige Gerichtsprozess betrifft die Klage eines bekannten Händlers von Luxusfahrzeugen gegen eine Versicherung. Nach vorläufiger Prüfung bestehen gute Erfolgschancen. Legal Finance finanziert in einem solchen Fall sämtliche Prozesskosten, also hauptsächlich Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, und ist mit einem Anteil am Prozesserfolg beteiligt.

Im Falle der positiven Finanzierungsentscheidung und des Prozessgewinns erwartet Legal Finance einen Mittelzufluss von 35 - 55% des Prozessergebnisses.

Legal Finance hat über Tochtergesellschaften diverse weitere Prozesse und Ansprüche in unterschiedlichen Stadien in Prüfung.

Legal Finance SE

Hanauer Landstraße 204

60314 Frankfurt am Main

Tochtergesellschaft der Nakiki SE (zukünftig Legal Finance Holding SE)

Börse Frankfurt

ISIN: DE000WNDL300

WKN: WNDL30

Internet: www.LegalFinance.online

E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).

