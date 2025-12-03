EQS-DD: Scout24 SE: André Schwämmlein, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.12.2025 / 15:49 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: André Nachname(n): Schwämmlein

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 87,80 EUR 38.719,8 EUR 87,85 EUR 35.667,1 EUR 87,90 EUR 37.533,3 EUR 87,95 EUR 19.876,7 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 87,8646 EUR 131.796,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

