ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 8 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,60 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf dem deutschen TV-Werbemarkt stünden die Zeichen endlich auf Erholung, doch störe der italienische Großaktionär MFE diese Story für Anleger, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. So fordere MFE das Management mit Blick auf die Hauptversammlung mit Gegenvorschlägen heraus./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

