IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone stellt revolutionäre Therapie für Rückenmarksverletzungen auf der Europäischen Konferenz über Exosomen und regenerative Medizin vor

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone stellt revolutionäre Therapie für Rückenmarksverletzungen auf der Europäischen Konferenz über Exosomen und regenerative Medizin vor

TORONTO und HAIFA, Israel, 19. April 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein Pionierunternehmen der Biopharmazie, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Lior Shaltiel, CEO und Director von NurExone, eingeladen wurde, einen Vortrag mit dem Titel "Revolutionizing Spinal Cord Injury: Harnessing the Potential for Exosomes for Advanced Therapy in Comprehensive Surgery" im Juni 2024 auf der Exosomes of Europe Konferenz in London zu halten.

Dr. Shaltiel reiht sich in eine Reihe renommierter Redner ein, die Anwendungen von Exosomen vorstellen, darunter Vertreter führender Exosomen-Unternehmen wie Abbvie, Evox Therapeutics und Capricor Therapeutics sowie hochrangige Führungskräfte auf diesem Gebiet. Als Pionier und Vordenker auf diesem Gebiet ist Dr. Shaltiel bestens positioniert, um die Fortschritte bei der Verabreichung von Arzneimitteln mit Exosomen aus seiner Sicht zu erläutern. NurExone entwickelt das erste mit Exosomen beladene Nanomedikament ExoPTEN für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen.

Exosomes Europe ist eine führende Veranstaltung, die Experten aus Wissenschaft und Industrie zusammenbringt, um neue Daten und Fallstudien über die Entwicklung von Exosomenprodukten von der klinischen Phase bis zur Vermarktung zu diskutieren. Die Konferenz findet am 5. und 6. Juni 2024 in London, England statt. Um mehr über die Konferenz zu erfahren und sich anzumelden, besuchen Sie bitte die Konferenzwebsite https://informaconnect.com/applications-of-exosomes/.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden können. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTENTM zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte nach intranasaler Verabreichung bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen. ExoPTEN hat von der FDA den Orphan Drug Status (Status eines Arzneimittels für seltene Leiden) erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neue Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die zukünftigen Pläne und das geistige Eigentum des Unternehmens, die "Exosomes of Europe"-Konferenz, die wissenschaftlichen, entwicklungstechnischen und kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens, die effiziente Beladung von Exosomen, potenzielle zukünftige Herstellungs-, klinische, Lizenzierungs- und Marketingaktivitäten sowie die Behandlung bestimmter Krankheiten. Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke werden verwendet, um solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts zur Verfügung standen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Bestimmte Annahmen beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum intern und durch Lizenzierung zu vermarkten, und dass das Unternehmen über das geeignete Team verfügt, um diese Vermarktung zu realisieren. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens, dem bisherigen Mangel an Einnahmen, staatlichen Vorschriften, der Marktakzeptanz seiner Produkte, dem raschen technologischen Wandel, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens und der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für die Übersetzung dieser im Original englischen Meldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/04/19/2866360/0/en/NurExone-Presenting-on-Revolutionary-Spinal-Cord-Injury-Therapy-at-European-Conference-on-Exosomes-and-Regenerative-Medicine.html

