Novo Nordisk und Eli Lilly senken Preise für Abnehmmittel in China

Die Pharmakonzerne Novo Nordisk und Eli Lilly senken angesichts des zunehmenden Wettbewerbs die Preise für ihre populären Abnehmmittel Wegovy und Mounjaro in China.

"Wir können ⁠bestätigen, dass wir ‍unsere Preise für Wegovy in China anpassen", teilte der dänische Konzern Novo Nordisk der Nachrichtenagentur Reuters mit. Details zu den neuen Preisen nannte ‌das Unternehmen nicht. Das chinesische Medienunternehmen Yicai hatte jedoch zuvor berichtet, dass die Listenpreise für die beiden höchsten ‍Dosierungen von Wegovy in einigen chinesischen Provinzen um 48 Prozent auf 987 Yuan (141 Dollar) beziehungsweise 1284 Yuan pro Monat gesenkt wurden.

Auch die Preise für Mounjaro von Eli Lilly sollen einem WeChat-Konto eines Krankenhauses in der östlichen Stadt Nanjing zufolge vom ersten Januar an sinken. Eine genaue Höhe der Preissenkung wurde nicht ‍genannt. Eine Plattform des führenden chinesischen Lieferdienstes Meituan ⁠listete eine 10-Milligramm-Dosis Mounjaro zu einem voraussichtlichen Preis von rund 445 Yuan (63 Dollar) nach zuvor 2180 Yuan. Eli Lilly war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

China gilt als ‍schnell wachsender Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Bis 2030 könnten mehr als 65 Prozent der rund 1,4 Milliarden Einwohner des ⁠Landes übergewichtig oder fettleibig sein.

Novo senkt Preise auch in anderen Regionen

Beide westlichen Hersteller konkurrieren mit einheimischen Rivalen wie Innovent Biologics. Zudem droht ihnen weiterer Wettbewerb, nachdem das Patent von Novo Nordisk auf den Wegovy-Wirkstoff Semaglutid im Jahr 2026 in China und ‍einigen anderen wichtigen Märkten ausläuft. Chinesische ‌Arzneimittelhersteller wie die CSPC Pharmaceutical Group entwickeln bereits eigene Versionen des Medikaments.

Die Preissenkung in China ist Teil einer globalen Strategie. Im November hatte Novo bereits die Preise für Wegovy in Indien um bis zu 37 Prozent gekappt, um in einem weiteren aufstrebenden Markt für Adipositas-Behandlungen Fuß zu fassen. Zudem hatten sich im November Novo und Eli Lilly auf niedrigere Preise in den USA geeinigt. Beide Konzerne richten sich zunehmend auf Selbstzahler aus.