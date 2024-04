Sixt - Dieses besondere Kerzenmuster sollten Sie kennen!

Die Sixt-Aktie zeigte in der vergangenen Woche eine sehr große Hoch-Tief-Spanne von über 10 EUR. Unter dem Strich entsteht durch diese Entwicklung ein markanter Außenstab, denn die aktuelle Wochenkerze umschließt die Pendants der letzten sechs Wochen. Allein diese beiden Faktoren machen den Titel derzeit für Traderinnen und Trader zu einem hochspannenden Basiswert. Als Sahnehäubchen decken sich die Begrenzungen der o. g. „outside week“ mit wichtigen Chartmarken. So hat die Aktie in den vergangenen vier Jahren bei rund 85 EUR immer wieder markante Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Zusammen mit einem Fibonacci-Level (85,63 EUR) ergibt sich hier eine massive Unterstützung. Auf der Oberseite ergibt sich dagegen aus dem Zusammenspiel der 38-Wochen-Linie und dem Abwärtstrend seit März 2023 (akt. bei 92,09/ 92,64 EUR) eine Schlüsselwiderstandszone. Deshalb lautet das aktuelle Investmentmotto: „make or break“, denn ein Ausbruch dürfte die Bewegungsrichtung für die nächsten Wochen vorgeben. Für einen Hoffnungsschimmer in Sachen Ausbruch gen Norden sorgen das jüngste MACD-Kaufsignal bzw. die jüngste Inselumkehr im Tageschart.

Sixt (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Sixt

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

