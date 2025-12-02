Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa

Die deutschen Rüstungswerte haben am Dienstagnachmittag nach kritischen Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rolle Europas beim Ukraine-Friedensplan der USA merklich angezogen.

Die Aktien von Rheinmetall notierten zuletzt 3,3 Prozent im Plus und waren damit Spitzenreiter im Dax. Im MDax gewannen Renk 2,5 Prozent und Hensoldt 2,6 Prozent.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax warf Putin den europäischen Ländern vor, keine friedliche Agenda in den Gesprächen über die Ukraine haben. Die von Europa vorgeschlagenen Änderungen am Friedensplan der USA zielten nur darauf ab, den Friedensprozess zu blockieren und Forderungen zu stellen, die für Russland inakzeptabel seien. Europa könne zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zugelassen werden, wenn es die "Realitäten vor Ort" berücksichtige.