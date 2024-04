KnowBe4 wird Egress übernehmen

Durch die Ergänzung der Cloud-E-Mail-Sicherheitslösung von Egress mit der umfassenden Produktsuite von KnowBe4 entsteht die größte, fortschrittliche, KI-gesteuerte Cybersicherheitsplattform für das Management menschlicher Risiken

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Egress bekannt, einem führenden Unternehmen für adaptive und integrierte Cloud-E-Mail-Sicherheit. Die Intelligent Email Security Suite von Egress bietet eine Reihe von skalierbaren, KI-fähigen Sicherheitstools mit adaptiven Lernfähigkeiten, die Unternehmen bei der Vorbeugung, dem Schutz und der Verteidigung gegen anspruchsvolle Cybersecurity-Bedrohungen per E-Mail unterstützen. Die weiteren Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Laut dem Data Breach Investigations Report von Verizon haben Unternehmen weltweit Schwierigkeiten, verhaltensbasierte Datenschutzverletzungen einzudämmen, wobei in 74 Prozent der Vorfälle das menschliche Element eine Rolle spielt. Durch die Übernahme von Egress plant KnowBe4, eine einzige Plattform bereitzustellen, die Bedrohungsdaten dynamisch sammelt und KI-basierte E-Mail-Sicherheit und Schulungen anbietet, die automatisch auf das jeweilige Risiko zugeschnitten sind.

"Die Zukunft der Sicherheit sind personalisierte KI-gesteuerte Kontrollen und Echtzeit-Coaching. Durch die Bereitstellung einer einzigen Plattform von KnowBe4 und Egress werden unsere Kunden von einer differenzierten aggregierten Bedrohungserkennung profitieren, um den sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen voraus zu sein und eine starke Sicherheitskultur zu fördern", sagte Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Als Integrationspartner seit über einem Jahr mit einer starken philosophischen und kulturellen Übereinstimmung ist diese Übernahme eine natürliche Entwicklung für beide Unternehmen, um das menschliche Risikomanagement und die Cloud-E-Mail-Sicherheit auf die nächste Stufe zu bringen."

"KnowBe4 und Egress haben eine gemeinsame Vision, maßgeschneiderte und relevante Sicherheit für jeden Mitarbeiter zu liefern", sagte Tony Pepper, CEO von Egress. "Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen ist es, genau zu erkennen, wer die nächste Gefahrenquelle ist - und warum. Durch die Kombination von Informationen und Analysen aus integrierten Anwendungen können Unternehmen wertvolle Einblicke in ihr gesamtes Cyber-Ökosystem gewinnen und sich so auf die wichtigsten Risiken konzentrieren."

Die Ankündigung folgt auf die bedeutenden Erfolge, die beide Unternehmen im Jahr 2024 bisher erzielt haben. KnowBe4 hat kürzlich seine KI-native Plattform Artificial Intelligence Defense Agents (AIDA) angekündigt, die fortschrittliche KI-Agenten zur Steigerung der Effizienz und Geschwindigkeit enthält. Zu den jüngsten bemerkenswerten Auszeichnungen gehören die Anerkennung als Top Software Winner durch G2 und als Gewinner der Energage's Top Workplaces USA für 2024. Anfang April brachte Egress seine KI-gesteuerte Automated Abuse Mailbox auf den Markt und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter die Security Innovation of the Year (Computing Security Excellence Awards), Best Email Security Solution, Best Data Leak Prevention Solution (SC Awards Europe) und Best Place to Work in the UK (Great Places to Work 2024).

Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Monaten erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Egress wird von FTV Capital und AlbionVC unterstützt. Citi fungierte als exklusiver Finanzberater von Egress und Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fungierte als Rechtsberater von Egress.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für das Training von Sicherheitsbewusstsein und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 65.000 Organisationen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde vom IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman gegründet und hilft Organisationen dabei, das menschliche Element der Sicherheit anzugehen, indem das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuartigen Ansatz für Bewusstseinsschulungen zum Thema Sicherheit geschärft wird. Der verstorbene Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cybersicherheitsspezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, unterstützte die Gestaltung der KnowBe4-Schulung auf Grundlage seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken. Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren, und vertrauen auf die KnowBe4-Plattform, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu reduzieren.

Über Egress

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden fortschrittlichen Bedrohungen haben wir erkannt, dass Menschen das größte Risiko für die Sicherheit von Unternehmen darstellen und bei der Nutzung von E-Mails am anfälligsten sind.

Egress ist die einzige Cloud-Plattform für E-Mail-Sicherheit, die das menschliche Risiko kontinuierlich bewertet und die Richtlinienkontrollen dynamisch anpasst, um Kunden auf die Abwehr fortschrittlicher Phishing-Angriffe und Verstöße gegen ausgehende Daten vorzubereiten, bevor sie passieren. Durch die Nutzung von kontextbezogenem maschinellem Lernen und neuronalen Netzwerken sowie die nahtlose Integration über eine Cloud-native API-Architektur bietet Egress einen verbesserten E-Mail-Schutz, einen umfassenden Einblick in das menschliche Risiko und eine sofortige Wertschöpfung.

