EQS-News: ENCAVIS AG präsentiert Nachhaltigkeitsberichte 2023

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

ENCAVIS AG präsentiert Nachhaltigkeitsberichte 2023



07.05.2024 / 15:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



ENCAVIS präsentiert Nachhaltigkeitsberichte 2023



Hamburg, 7. Mai 2024 – Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) hat heute das vierte Jahr in Folge seine Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht. Unter anderem berichtet ENCAVIS über die Validierung der Klimaziele durch SBTi, die erstmalige Untersuchung der Vergütungsstrukturen und über die Erfolge bei der Optimierung der operativen Leistung.

Die Berichte zeigen ENCAVIS‘ Pfad der Nachhaltigkeit auf und beschreiben, wie nachhaltiges Handeln in die Unternehmenskultur integriert und aktiv umgesetzt wird. Grundlage und Schwerpunkt der Encavis-Nachhaltigkeitsstrategie sind dabei zehn wesentliche Themen wie zum Beispiel Energiewende, Biodiversität oder soziale Verantwortung.

ENCAVIS veröffentlichte heute neben dem Nachhaltigkeitsbericht 2023 auch den ESG-Bericht 2023. Dieser liefert konkrete Daten und Fakten und gibt einen umfassenden Einblick in alle für ENCAVIS relevanten Leistungsindikatoren in den Bereichen Ökonomie, Soziales, Umwelt und Governance.

Zu den Meilensteinen 2023 zählen unter anderem:

Einsparung von jährlich über 1,2 Millionen Tonnen CO2 durch den Betrieb von Wind- und Solarkraftanlagen in Europa.

Bereitstellung von grünem Strom für umgerechnet über 2 Millionen Haushalte.

Bestätigung der Ziele zur Reduktion des eigenen CO2-Fußabdrucks durch die unabhängige Science Based Targets-Initiative (SBTI).

Überprüfung der Geschlechtergerechtigkeit in der Bezahlung.

„Wir knüpfen mit diesen Berichten nahtlos an die regelmäßige und transparente Kommunikation unserer Anstrengungen und Erfolge im Bereich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit der vergangenen Jahre an. Die Berichte gewähren Einblicke in die für ENCAVIS relevanten Nachhaltigkeitsthemen und spiegeln den aktuellen Stand der Zielerreichung konkreter Maßnahmen wider“, erläutert Dr. Christoph Husmann, Vorstandssprecher und CFO der Encavis AG, die beiden Berichte.

Die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte basiert auf den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI), folgt den Berichterstattungsstandards des Greenhouse Gas Protocols (GHG) und berücksichtigt die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen (UN).

Beide Berichte können unter Nachhaltigkeit | Encavis heruntergeladen werden.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 830 MW im Eigenbestand.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem „AA“-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den „Prime“- Status (A-).



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com





Kontakt:

ENCAVIS AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Tel.: +49 (0)89 44230 6025

E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com

http://www.encavis.com

07.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: https://www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1897849

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1897849 07.05.2024 CET/CEST