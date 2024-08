EQS-News: ADS-TEC Energy (ADSE) stellt am 12. September die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024 vor

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz

ADS-TEC Energy (ADSE) stellt am 12. September die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024 vor



21.08.2024 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NÜRTINGEN, Germany – 21. August 2024 – ADS-TEC Energy plc („ADS-TEC Energy“, "Unternehmen", "wir", "unser" oder "uns") (NASDAQ: ADSE), ein führender internationaler Entwickler und Hersteller von batteriespeicherbasierten Plattformlösungen, gab heute bekannt, dass das Management am Donnerstag, den 12. September 2024 um 14:00 Uhr (8:00 a.m. ET) einen Webcast zum aktuellen Geschäftsverlauf abhalten wird. Die Konferenz wird von Thomas Speidel, Chief Executive Officer, und Wolfgang Breme, Chief Financial Officer, geleitet.

Die Registrierung und Teilnahme ist über folgenden Link möglich: Live-Webcast. Bitte loggen Sie sich etwa 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit ein.

Die Investorenpräsentation wird nach dem Call im entsprechenden Bereich der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Media Kontakt

Für ADS-TEC Energy – Europa

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy – US

Stephannie Depa

Breakaway Communications

+1 530-864-0136

sdepa@breakawaycom.com

