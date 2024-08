Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG 28.08.2024 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.08.2024 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato H1: Zurückhaltung im Kohlebergbau lastet auf Erlösen - Auftragslage zeichnet positive Dynamik für H2 SMT Scharf hat heute den Halbjahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Während die Mehrheitsübernahme durch die Yankuang Energy Group kurz vor dem Abschluss stehen dürfte, zeigt das erste Halbjahr eine durchwachsene Top Line bei gleichzeitig positiven Entwicklungen im Mineralbergbau und der Tunnellogistik. Umsatzniveau von Schwäche im Kohlebergbau belastet: Im ersten Halbjahr erzielte SMT Scharf Erlöse i.H.v. 28,4 Mio. Euro (-10,5% yoy), wobei der wichtigste Geschäftsbereich Kohlebergbau einen Rückgang um 19,0% auf 20,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Den Grund für diese Entwicklung sieht das Management in der Investitionszurückhaltung der Bergwerksbetreiber, insbesondere was die Instandhaltung und Wartung der eigenen Flotten angeht. Während das Neuanlagengeschäft im abgelaufenen Halbjahr signifikant zulegen konnte (H1/24: 11,1 Mio. EUR, +30,6% yoy), zeigte sich im Ersatzteilgeschäft eine spürbare Abkühlung gegenüber dem starken Vorjahr auf 13,3 Mio. EUR (-30,4% yoy). Positiv hervorzuheben sind die Geschäftsbereiche außerhalb des Kohlebergbaus, in denen SMT Scharf bis zum Jahr 2030 einen Umsatzanteil von 50% der Gesamterlöse als Zielvorgabe definiert hat. Neben dem Mineralbergbau (+17,1% yoy) erzielte der Bereich Tunnellogistik im ersten Halbjahr beachtliche Erfolge. Wenngleich das Umsatzniveau in diesem Segment weiterhin auf einem überschaubaren Niveau (H1/24: 1,2 Mio. EUR, +1,1 Mio. EUR ggü. Vorjahr) liegt, erwarten wir in den kommenden Quartalen aufgrund der beiden zu Jahresbeginn gewonnenen Aufträge (siehe Comment vom 27.05.24) ein deutlich höheres Umsatzniveau. Eine erfolgreiche Abfertigung würde zudem die Aussichten auf Folgeaufträge, v.a. in der Nahost-Region, erhöhen. Verbessertes WC-Management resultiert in positivem FCF: Ergebnisseitig konnte das Unternehmen eine leichte Verbesserung verzeichnen und das EBIT von -1,8 Mio. EUR in H1/23 auf -0,8 Mio. EUR steigern. Während zusätzliche Ausgaben für Beratungsleistungen im Rahmen der Yankuang-Transaktion sowie des Börsen-Uplistings belasteten, konnten die Währungsverluste der Absicherungsgeschäfte nach den hohen Kursausschlägen im Vorjahreszeitraum um 2,9 Mio. EUR reduziert werden. Der Free Cashflow lag aufgrund einer Reduktion des Working Capitals hingegen mit 6,1 Mio. EUR im klar positiven Bereich. Dies zeigt erste Fortschritte in der geplanten WC-Reduktion von den sehr hohen Levels i.H.v. rund 90% auf den mittelfristigen Zielwert von <50% und bietet erhebliches Potenzial für die Free Cashflow-Generierung in den kommenden Jahren. Prognosen bestätigt: SMT Scharf hat die Guidance sowohl auf der Top Line als auch der Bottom Line bestätigt, was einen Umsatzanstieg in H2/24 impliziert. Die Erlösentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt unsere bisherige Zurückhaltung, sodass wir weiterhin etwas unterhalb der Top Line-Prognose positioniert bleiben. Ein anhaltend positives Momentum in den Segmenten außerhalb des Kohlebergbaus könnte unsere Erwartung jedoch konservativ erscheinen lassen. Fazit: Die schrittweise Neuausrichtung der Strategie in Richtung Mineralbergbau und Tunnellogistik zeigt in H1/24 erste Erfolge und kann die Schwäche im Kohlebergbau zumindest teilweise kompensieren. Zudem steht die Working Capital-Reduktion seit den Wechseln im Vorstandsteam in den vergangenen 12 Monaten verstärkt im Fokus, was sich spürbar positiv auf den FCF auswirkt. Angesichts der starken FCF-Entwicklung in Verbindung mit einer Bewertung deutlich unterhalb des Buchwertes bestätigen wir die Kaufempfehlung und das Kursziel von 11,00 EUR. 