AGRANA und Raiffeisen NÖ-Wien investieren 5 Mio. Euro in FOODLABS Fonds

- Wichtiger Zugang zu Start-ups im Bereich Agrar- und Lebensmitteltechnologie



AGRANA und die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien investieren jeweils 2,5 Mio. Euro in den dritten Fonds der deutschen Fondsgesellschaft „FoodLabs“, die in Europa mit ihrem breiten Portfolio von über 60 Unternehmen u.a. aus den Bereichen Lebensmitteltechnologie und Agrartechnologie, zu den aktivsten Food & Climate Fonds zählt.

Mit der Beteiligung an FoodLabs verschaffen sich AGRANA und Raiffeisen NÖ-Wien einen Zugang zu Start-ups, deren Innovationen und Technologien für ihre Geschäftstätigkeit hohe Relevanz haben.

„Für AGRANA, als Verarbeiter agrarischer Rohstoffe und Anbieter integrierter Lösungen für die Nahrungs- und Getränkemittelindustrie, sind Innovationen sowohl im Bereich der landwirtschaftlichen Forschung als auch bei ‚Food Technologies‘ von höchstem Interesse. Zusätzlich zu unseren eigenen Projekten schaffen wir uns mit der Investition in FoodLabs frühzeitig Zugang zu neuen Technologien, um damit unsere Innovationskraft weiter zu stärken und die Impulse kreativer Start-ups für die Weiterentwicklung unseres Portfolios nutzen zu können“, unterstreicht Stephan Büttner, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG.

"Unternehmerische Ideen brauchen Mut, aber auch die nötige Finanzierung. Unser Investment in FoodLabs ist eine wesentliche Maßnahme, um Unternehmertum zu fördern“, ist Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien überzeugt. „Wir sehen uns als Ermöglicher, wenn es darum geht, zukunftsorientierte Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen voranzutreiben. Deshalb forcieren wir – gemeinsam mit unserer Beteiligung AGRANA – Innovationen im wichtigen Wachstumsfeld FoodTech.“

„Wir freuen uns und schätzen es sehr, wenn wir starke Partner an Bord haben, die nicht nur finanziell, sondern auch strategisch voll hinter unseren Zielen stehen. Ihre Unterstützung ist ein klares Zeichen für unser gemeinsames Engagement, die Welt lebenswerter zu machen und langfristig zukunftsfähige Unternehmen aufzubauen. Mit AGRANA und Raiffeisen teilen wir die Vision, durch Innovationen in der Agrar- und Lebensmitteltechnologie maßgebliche Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln“, Patrick Noller, General Partner, FoodLabs.

Über FoodLabs

FoodLabs ist ein global tätiger Early-Stage-VC-Investor und Venture Studio, das Unternehmen unterstützt, die sich für die Gesundheit des Planeten und der Menschen einsetzen. Das FoodLabs Studio identifiziert fortlaufend neue Möglichkeiten, um die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Es arbeitet mit visionären Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen, die den Wandel vorantreiben können. Mit Sitz in Berlin und einem globalen Netzwerk konzentriert sich FoodLabs auf Innovationen in den Bereichen Verbraucher, Lebensmittelversorgung, Gesundheit, Landwirtschaft, Klima und synthetische Biologie. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 durch Christophe F. Maire hat FoodLabs mehr als 60 Startups in der Frühphase aufgebaut und finanziert, darunter Infinite Roots, Formo, Meatable und Klim.

www.foodlabs.com

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

https://www.agrana.com/

Über Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich und agiert aktiv, innovativ und mit strategischer Vorwärtsorientierung. Ihr Fokus liegt auf Beteiligungen in den Geschäftsfeldern Bank, Nahrungs- & Genussmittel, Medien, Infrastruktur sowie auf neuen Investitionen in Gesundheit, Energie und Unternehmertum & Regionale Verantwortung. Sie arbeitet an der Schaffung von Mehrwert für ihre Mitglieder und gestaltet gemeinsam mit den Menschen die Zukunft der Region.

www.raiffeisenholding.com

Rückfragehinweis:

FoodLabs, Valeriia Do, valeriia@foodlabs.de

AGRANA, Markus Simak, markus.simak@agrana.com

Raiffeisen NÖ-Wien, Katharina Wallner, katharina.wallner@raiffeisenbank.at

