EQS-News: Delivery Hero gibt ausgezeichnete Ergebnisse für Q3 bekannt und aktualisiert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

Delivery Hero gibt ausgezeichnete Ergebnisse für Q3 bekannt und aktualisiert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024



Das GMV-Wachstum beschleunigte sich im dritten Quartal 2024 auf 9%1 ggü. Vj., außerhalb Asiens lag die GMV-Wachstumsrate im dritten Quartal bei 25%1 ggü. Vj.

Das Umsatzwachstum des gesamten Segments stieg im dritten Quartal 2024 um 24%1 ggü. Vj, angetrieben durch eine stärkere Monetarisierung.

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst: Angestrebt wird ein GMV-Wachstum am oberen Ende der Spanne von 7-9%1 ggü. Vj., ein Umsatzwachstum im Gesamtsegment ebenfalls am oberen Ende der Spanne von 18-21%1 ggü. Vj. sowie ein bereinigtes EBITDA am unteren Ende der Spanne von 725-775 Mio. Euro.

Die Prognose für den Free Cashflow wurde erhöht. Dieser soll nun im Geschäftsjahr 2024 zwischen 50 und 100 Mio. Euro liegen.

Der Barmittelbestand des Unternehmens wurde im dritten Quartal 2024 auf einem hohen Niveau von 1,65 Mrd. Euro gehalten.

Berlin, 7. November 2024 - Delivery Hero SE („Delivery Hero“, die „Gesellschaft“ oder die „Gruppe“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt und setzt den erfolgreichen Wachstumstrend der vergangenen Quartale fort. Vor allem durch steigende Bestellvolumina beschleunigte das Unternehmen sein Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) von 7%1 ggü. Vj. im vorherigen Quartal auf 9%1 ggü. Vj. in diesem Quartal.

Das gesamte Umsatzwachstum im Segment übertraf die GMV-Entwicklung und stieg im Jahresvergleich um 24%1, wobei alle Segmente zweistellig wuchsen. Dieses Wachstum wird auch weiterhin durch mehrere Faktoren unterstützt, darunter das wachsende AdTech-Geschäft, Dmarts und eine verbesserte Monetarisierung. Wie bereits in den beiden vorangegangenen Quartalen 2024 sind MENA, Europa und die Integrated Verticals weiterhin die am schnellsten wachsenden Segmente.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: „Wir verzeichnen weiterhin starkes Wachstum, das auf unserem langjährigen, konsequenten Fokus auf Kundenerfahrung basiert. Das Engagement und die Loyalität unserer Kunden steigen stetig, während wir Produkte und Dienstleistungen wie Dmarts, Abonnements, Treuepunkte, Lebensmittelgeschäfte und Shops einführen.“

Der Barmittelbestand des Unternehmens blieb zum Ende des dritten Quartals 2024 mit 1,65 Mrd. Euro auf hohem Niveau, was die solide Finanzlage von Delivery Hero unterstreicht.

Marie-Anne Popp, Interim CFO, sagte: „Das beeindruckende zweistellige Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen unterstreicht unsere Fähigkeit, nachhaltig und profitabel zu wachsen. Wir freuen uns daher, für das Geschäftsjahr 2024 ein GMV- und Umsatzwachstum im Gesamtsegment nahe am oberen Ende unserer Prognose in Aussicht stellen zu können, während das bereinigte EBITDA voraussichtlich im Bereich der Basisprognose liegen wird. Darüber hinaus erwarten wir, mit einem Free Cashflow von 50-100 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024 einen wichtigen Meilenstein zu erreichen - ein klarer Beweis für unsere finanzielle Resilienz und disziplinierte Kapitalallokation.”

Überzeugende Leistung des Plattformgeschäfts in MENA und Europa

Delivery Hero’s MENA-Segment setzte im dritten Quartal 2024 seinen starken Wachstumstrend fort und erzielte ein GMV-Wachstum von 30%1 ggü. Vj. Dieses Wachstum wurde durch eine 25% Steigerung des Bestellvolumens im Vergleich zum Vorjahr und attraktive Sparinitiativen, einschließlich durch Anbieter-finanzierte Angebote, gefördert.

Im europäischen Plattformgeschäft beschleunigte sich das GMV-Wachstum des Unternehmens von 19%¹ im Jahresvergleich im vorherigen Quartal auf 21%¹ im Jahresvergleich in diesem Quartal. Zudem konnte das Unternehmen aufgrund der starken Umsatzentwicklung in Kombination mit gesteigerter Effizienz im Plattformgeschäft in Europa den Break-even auf bereinigter EBITDA-Ebene erreichen.

Wie im letzten Quartal angekündigt, hat Delivery Hero die Teams von Yemeksepeti, foodora und foodpanda zusammengelegt. Unter einer neuen und einheitlichen Leitung sollen diese Marken Synergien nutzen und das Wachstum weiter antreiben.

Strategie in Lateinamerikaerfolgreich – profitables Wachstum gefördert

Das dritte Quartal 2024 unterstreicht die erfolgreiche Unternehmensstrategie, die gezielt auf Wachstum und Profitabilität in wichtigen Wachstumsmärkten setzt, insbesondere in den lateinamerikanischen Märkten. Dort haben die gezielten Maßnahmen der Marke PedidosYa in den letzten Jahren zu einer Verbesserung der Profitabilität und des GMV geführt, was die Position des Unternehmens in diesen dynamischen Volkswirtschaften stärkt. Hier sorgen die wachsende Bevölkerung und eine steigende Kaufkraft für eine erhöhte Nachfrage.

Im dritten Quartal 2024 stieg das GMV-Wachstum auf 21%1 ggü. Vj, unterstützt durch ein zweistelliges Mengenwachstum. Neben dieser starken Umsatzentwicklung erreichte das Segment im Quartal den Break-even beim bereinigten EBITDA, wobei für das vierte Quartal 2024 weitere Verbesserungen der Profitabilität erwartet werden. Die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch unseren multivertikalen Ansatz hat zu einem schnellen Wachstum des Quick-Commerce in der Region geführt. Gleichzeitig haben sich die Kundentreue und Bestellfrequenz durch unser Abonnement-Angebot deutlich erhöht.

Integrated Verticals auf Kurs für positives bereinigtes EBITDA dieses Jahr

Delivery Hero’s Integrated Verticals verzeichneten im dritten Quartal 2024 ein starkes Wachstum und steigerten das GMV um 32%1 ggü. Vj. Die Hälfte dieses Wachstums ist auf steigende Bestellmengen zurückzuführen, während die andere Hälfte aus höheren Warenkorbwerten resultiert. Der gesamte Bereich Integrated Verticals ist auf einem guten Weg, bis Dezember dieses Jahres ein positives bereinigtes EBITDA zu erreichen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

Das Unternehmen, das bereits im letzten Quartal bekannt gab, im ersten Halbjahr 2024 den Free Cash Flow-Break-even erreicht zu haben, hat seine Free Cash Flow2-Prognose von zuvor positiv angehoben: Sie liegt nun bei 50-100 Mio. Euro. Dies verdeutlicht den klaren Fokus von Delivery Hero auf den Aufbau eines erfolgreichen und stark cash-generierenden Geschäfts. Während Delivery Hero seine Prognose für das bereinigte EBITDA von zuvor 725-775 Mio. € auf das untere Ende dieser Spanne anpasst, erhöht das Unternehmen seine Prognose für das GMV-Wachstum von zuvor 7-9%1 auf das obere Ende von 7-9%1 im Jahresvergleich. Auch für den Gesamtsegmentumsatz hebt Delivery Hero die Prognose von zuvor 18-21%1 auf das obere Ende von 18-21%1 im Jahresvergleich an.

Delivery Hero – Prognose Geschäftsjahr 2024

GMV Oberes Ende von 7-9% im Jahresvergleich1 (zuvor: 7-9% im Jahresvergleich1) Gesamtumsatz der Segmente Oberes Ende von 18-21% im Jahresvergleich1 (zuvor: 18-21% im Jahresvergleich1) Bereinigtes EBITDA Unteres Ende von EUR 725-775 Mio. (zuvor: EUR 725-775 Mio.) Free Cash Flow EUR 50-100 million (zuvor: positiv)

Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren Q3 20243

Q3 2023 Q3 2024 EUR

million EUR

million GMV Konzern 11.693,4 12.249,3 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 9,3% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 2,1% 4,8% Asien 6.385,6 5.962,2 MENA 2.716,3 3.204,9 Europa 1.819,5 2.185,0 Americas 772,0 897,3 Integrated Verticals 602,6 740,4 Gesamtumsatz der Segmente 2.712,9 3.234,5 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 24,2% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 8,6% 19,2% Asien 929,4 1.053,3 MENA 723,5 891,3 Europa 369,9 467,8 Americas 201,9 234,1 Integrated Verticals 573,8 672,7 Konzerninterne Verrechnungen4 (85,6) (84,5)

Anmerkungen: Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen.

1GMV-Wachstum und Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern.

2Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem operativen Geschäft (Veränderungen im Working Capital berücksichtigen keine Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben und Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

3Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien, Ghana, Libanon, und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

4Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations

ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

