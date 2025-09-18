EQS-Adhoc: Ströer passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: Ströer SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ströer passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an



18.09.2025 / 19:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, den 18. September 2025. Der Vorstand des persönlich haftenden Gesellschafters der Ströer SE & Co. KGaA (Vorstand) hat heute beschlossen, den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 anzupassen.

Wie im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Q2-Zwischenberichts 2025 dargelegt, basierte die damalige Bestätigung der Jahresprognose aus dem Geschäftsbericht 2024 – organisches Umsatzwachstum in etwa auf dem Niveau von 2024 (+6,4%) und für das EBITDA (adjusted) eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung – vor allem auf einer zeitnahen und finalen Einigung im Zollstreit mit den USA, bei einer stärkeren Abhängigkeit vom 4. Quartal 2025.

Vor dem Hintergrund der weiter anhaltenden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten und der sich daraus ergebenden Effekte auf den Werbemarkt, rechnet der Vorstand nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz (vor Akquisitionen) und einem EBITDA (adjusted) auf dem Niveau des Vorjahres (2024: Umsatz 2.047 Mio. EUR; EBITDA (adjusted): 626 Mio. EUR).

Unabhängig von den diesjährigen Marktentwicklungen erwartet der Vorstand, vor allem getrieben von der weiteren Digitalisierung der Außenwerbe-Infrastruktur, kontinuierliche Marktanteilsgewinne im deutschen Werbemarkt und unverändert mittel- und langfristiges, nachhaltiges und profitables Wachstum in seinem Kerngeschäft.

Hinweis: Die Kenngröße „adjusted EBITDA“ (um Sondereffekte bereinigtes EBITDA) ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen zur Definition des „adjusted EBITDA“ sind im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 18 und 19 zu finden.

Kontakt:

Pressekontakt:

Marc Sausen

Ströer SE & Co. KGaA

Leiter der Konzern-Kommunikation

Ströer-Allee 1 | 50999 Köln

Telefon: 02236 / 96 45-246

Fax: 02236 / 96 45-6246

E-Mail: info@stroeer.de

IR Kontakt:

Christoph Löhrke

Ströer SE & Co. KGaA

Head of Investor & Credit Relations

Ströer-Allee 1 | D-50999 Köln

Telefon: +49 (0)2236 / 96 45-356

E-Mail: CLoehrke@stroeer.de

Ende der Insiderinformation

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Ströer SE & Co. KGaA Ströer Allee 1 50999 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)2236.96 45 0 Fax: +49 (0)2236.96 45 299 E-Mail: info@stroeer.de Internet: www.stroeer.com ISIN: DE0007493991 WKN: 749399 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2199984

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199984 18.09.2025 CET/CEST