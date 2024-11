ROUNDUP 2: Energiekontor bestätigt Jahresprognose - Anleger unentschieden

(neu: Kurse aktualisiert)

BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkentwickler und -betreiber Energiekontor sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Ein Konzernergebnis vor Steuern (Ebt) von 30 bis 70 Millionen Euro sei nach wie vor erreichbar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Der Vorstand peilt dabei allerdings weiter höchstens die Mitte der Spanne an. Wie bereits bekannt, ist das obere Ende der Spanne wegen des Geschäftsverlaufs und des bislang unterdurchschnittlichen Windjahres wohl nicht zu erreichen. Die Aktie schwankte deutlich.

Nach einem positiven Handelsstart verlor die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie. Am Nachmittag lag sie sechs Prozent höher. Der Jahresverlust sank damit etwas auf rund 47 Prozent.

Der Börsenwert von Energiekontor beläuft sich auf etwas mehr als 570 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Anteile gehört den Unternehmensgründern. Der Streubesitz an der Börse liegt bei knapp 44 Prozent.

In den ersten neun Monaten veräußerte Energiekontor zwei Projekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 38 Megawatt (MW). Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2023 waren es Projekte mit einer Leistung von 162 MW. Laut Energiekontor befinden sich aber mehrere Projekte im In- und Ausland in der Vermarktung und sollen bis Jahresende abgeschlossen werden. Dies ist entscheidend, damit die Bremer ihr Jahresziel erreichen.

In Betrieb genommen wurden bislang dieses Jahr drei Projekte mit einer Leistung von 79 MW und damit schon jetzt mehr als 2023. Weitere 12 mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 413 MW seien in Bau. Davon ist gut die Hälfte für das eigene Portfolio vorgesehen.

Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht.