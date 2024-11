IRW-News: Electrum Discovery Corp. : Original-Research: Electrum Discovery von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

IRW-PRESS: Electrum Discovery Corp. : Original-Research: Electrum Discovery von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Research-Studie zu Electrum Discovery: Günstige Einstiegschance bei Kupfer-Gold Explorer zwischen Weltklasse-Minen

Der kanadische Gold- und Kupferexplorer Electrum Discovery (TSX.V: ELY, FSE: R8N, ISIN: CA28616D1087) verfügt über zwei zu 100 % eigene Hauptprojekte in Serbien. In einem Projekt existiert bereits eine Ressourcenschätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA).

Zusammenfassung der Electrum Projekt-Highlights

- Die Projekte befinden sich im bergbaufreundlichen Serbien mit langer Bergbauhistorie, guter Infrastruktur und räumlicher Nähe zum europäischen Markt

- Globale Bergbaugrößen operieren mit bedeutenden Projekten im Land

- Electrum Discovery befindet sich zwischen Bergbaumajors und Minen von Weltklasse wie ukaru Peki mit 1,7 Mrd. Tonnen Kupfer

- Die regionale wie auch überregionale Geologie verspricht sehr gute Voraussetzungen für hohe Projektpotenziale

- Timok East ist ein qualitativ hochwertiges Kupfer-Gold Explorationsprojekt in der Region des historischen Bergbaukomplexes Bor und Novo Tlamino ein prospektivisches Goldentwicklungsprojekt mit bereits vorliegender positiver Wirtschaftlichkeitsschätzung

- Überzeugende Explorationsergebnisse in den bekannten Zielgebieten des Unternehmens

- In beiden Projekten bestehen hohe zusätzliche Findungspotenziale in noch weniger erforschten Arealen

- Attraktive Rahmenbedingungen durch steigenden Kupferbedarf in erneuerbaren Energien und Elektromobilität bei erwartetem Angebotsdefizit

- Erfahrenes Management und Board mit beachtlichem Track Record

- Günstige Bewertung am Aktienmarkt alleine bezogen auf den Novo Tlamino NPV noch vor Berücksichtigung des Timok East Potenzials

Investmentansatz

Die Europäische Union möchte eine größere Unabhängigkeit in der Rohstoffversorgung erreichen. Mehr als 80 Rohstoffe wurden im Critical Raw Material Act als kritisch eingestuft. Speziell die benötigten Rohstoffe für die Energiewende sollen besser verfügbar werden. Rohstoffe aus lokaler Produktion rücken damit verstärkt in den Fokus.

Electrum Discovery könnte mit seinen Rohstoffprojekten im äußerst produktiven Western Tethyan Belt in Serbien einen wichtigen Beitrag leisten, um die Abhängigkeiten der EU von Importen zu reduzieren.

Im Projekt Timok East exploriert man das Batteriemetall Kupfer und Gold. Nach geophysikalischen Untersuchungen und hochgradigen Ergebnissen in Bodenproben steht in Kürze ein Bohrprogramm an.

Im zweiten Projekt Novo Tlamino verfügt man bereits über eine Ressourcenschätzung mit knapp 0,7 Mio. Unzen AuEq in der Inferred Kategorie sowie eine positive PEA von 2021, die nun zeitnah aktualisiert werden soll. Auch in diesem Projekt ist für Anfang 2025 ein Bohrprogramm vorgesehen.

Spekulativ eingestellte Anleger können aktuelle Einstiegschancen in die sehr niedrig bewertete Aktie nutzen, um von Kurschancen, die sich von möglichen exzellenten Bohrresultaten ergeben können, zu profitieren.

Die vollständige Analyse können Sie hier herunterladen:

https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/05/Research_Report_Electrum_Discovery_November_2024.pdf

Unternehmen: Electrum Discovery

TSX-V: ELY

WKN: A401HN

ISIN: Ca28616D1087

Webseite: https://electrumdiscovery.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA28616D1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.