Cantor-Chef Lutnick soll Trumps Handelsminister werden

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich für den Chef des Finanzdienstleisters Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, als neuen Handelsminister entschieden.

Dies gab Trump am Freitag bekannt und bestätigte damit einen Bericht der Website Punchbowl. Lutnick galt zuvor als Anwärter auf den Posten des Finanzministers. Er teilt mit Trump das Ziel, Arbeitsplätze in der Industrie wieder in die USA zu holen und die Akzeptanz von Kryptowährungen zu erhöhen. Lunicks Nominierung muss vom Senat bestätigt werden, wo Trumps Republikaner eine Mehrheit halten werden.

Lutnick ist ein langjähriger Freund von Trump und organisiert als Co-Chef die Übergangsphase bis zur Machtübernahme im Januar. Im Hauptberuf leitet der 63-Jährige den Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald. Der milliardenschwere Investor hatte für den Posten als Finanzminister die Unterstützung von zwei engen Trump-Vertrauten, die selbst bereits in die neue Regierung eingebunden werden sollen: Tesla-Chef Elon Musk, der künftig eine neue Behörde für Regierungseffizienz leiten soll, sowie der künftige Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.

Das Handelsministerium ist in den USA aus historischen Gründen für eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben verantwortlich, von der Regelung der Seeschifffahrt bis zur von der Verfassung vorgeschriebenen Volkszählung alle zehn Jahre. Die wichtigste Aufgabe für den neuen Commerce Secretary dürfte aktuell jedoch die Umsetzung von Exportkontrollen im Technologie-Konflikt mit China sein. Trump hat in seiner ersten Amtszeit über das Handelsministerium zahlreiche Einschränkungen erlassen, insbesondere bei Halbleitern. Sein Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, hat diese fortgesetzt.

