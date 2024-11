EQS-News: Kapitalmarkttag von Symrise: Unleashing the full beauty of ONE Symrise, das Motto des Strategie-Updates

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Pressemitteilung

—

Holzminden, 20. November 2024

ONE Symrise Strategie zur Sicherung des kontinuierlichen Wachstums mit verstärktem Fokus auf Profitabilität

Ausblick für 2024 angehoben: Organisches Wachstum über 7 % und EBITDA-Marge über 20 %

Langfristziele für 2028: Organisches Umsatzwachstum von 5-7 % CAGR (unverändert), EBITDA-Marge präzisiert auf 21-23 % (20-23 % zuvor)

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, richtet ihren Kapitalmarkttag am Hauptsitz in Holzminden aus. Mit Innovationen in den Bereichen Health, Wellbeing und Beauty will das Unternehmen seinen erfolgreichen Wachstumskurs unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Jean-Yves Parisot fortführen.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Unternehmens sowie des 150-jährigen Jubiläums der erstmaligen Synthese von Vanillin, der Geburtsstunde der Duft- und Geschmack-stoffindustrie, lädt Symrise internationale Gäste nach Holzminden zum Kapitalmarkttag ein. Unter dem Motto „Let’s unleash the full beauty of ONE Symrise“ präsentiert das Management seine Strategie und Perspektiven gegenüber Investoren und Analysten.

Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender, erläutert: "Ich fühle mich geehrt, die Erfolgs-geschichte von Symrise als neuer Vorstandsvorsitzender zum Wohle unserer Kunden, unserer Aktionäre, aller Symriser Mitarbeiter und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, fortzusetzen. In den letzten Monaten haben wir uns darauf konzentriert, die künftige Ausrichtung unseres Unternehmens zu gestalten und haben sorgfältig unsere Strategie zu ONE Symrise weiterentwickelt, mit klarem Fokus auf profitables, nachhaltiges Wachstum. Für den ersten Kapitalmarkttag unter meiner Führung haben wir bewusst unseren Hauptsitz in Holzminden gewählt: das Epizentrum der Flavor & Fragrance-Branche. Hier wurde im Jahre 1874 der Grundstein für eine neue Industrie gelegt, die seitdem weltweit an Bedeutung gewonnen hat und heute eine Schlüsselrolle bei der Produktinnovation in vielen Branchen spielt".

ONE Symrise: profitables und nachhaltiges Wachstum

Symrise ist gut aufgestellt, um seinen profitablen Wachstumskurs fortzusetzen. Das Unternehmen profitiert von einem robusten und nachhaltigen Geschäftsmodell, einem diversifizierten Portfolio sowie einer breiten regionalen Präsenz und Kundenbasis. In den vergangenen Monaten wurden Strategie und Geschäftsmodell weiterentwickelt, um die Wachstumschancen, die sich aus den aktuellen Trends wie gesunde Ernährung, Körperpflege, Nachhaltigkeit und Digitalisierung ergeben, optimal ausschöpfen zu können. Das Unternehmen setzt weiterhin auf seine drei strategischen Säulen Wachstum, Effizienz und Portfolio miterweitertem Fokus auf neue Prioritäten im Rahmen derONESymrise Strategie. Das zukünftige Wachstum wird von einem ganzheitlichen, unternehmensweiten Innovationsökosystem angetrieben. Neben der weiteren Maximierung der Produktlinien für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, Heimtiernahrung sowie Parfümerie-Produkten bietet das Portfolio an kosmetischen Inhaltsstoffen und Gesundheitslösungen das Potenzial für einzigartige Innovationen unter dem Konzept von ONE CARE. In Kombination spiegelt das gesamte Portfolio den Zweck des Unternehmens wider: Innovate in Health, Well-being and Beauty for the entire family's day to day life.

Steigerung der Profitabilität durch optimierte Prozesse

Über das marktführende Wachstum hinaus wird Symrise seinen Fokus auf Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette von Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen bis zur Auslieferung an Kunden durch integrierte Prozesse auf Konzernebene steigern. Expertenteams werden in den Bereichen Beschaffung, weltweite Standorte, Produktion und das differenzierte Portfolio Effizienzpotentiale heben.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Fokus

Nachhaltigkeit ist fest in allen Aspekten unseres Innovationsprozesses integriert und bietet Symrise einen Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen will seinen ökologischen Fußabdruck insbesondere auch durch seine Produkte minimieren. Darüber hinaus verpflichtet sich Symrise seine Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) bis 2030 auf ein neutrales Niveau zu senken.

Die zunehmende Digitalisierung spielt eine ebenso wichtige Rolle. Moderne Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) sind bereits in Kernprozessen wie Produktentwicklung und Konsumforschung integriert. Weiterhin steht die Transparenz der Unternehmenssteuerung für vorausschauende Entscheidungen im Vordergrund bei der Auswahl neuer IT-Systeme.

Zur transparenten und erfolgreichen Umsetzung der wichtigen strategischen Initiativen hat das Unternehmen ein globales Transformation Office eingerichtet, das Projektteams bei der Umsetzung zur Erreichung vereinbarter Ziele beraten und unterstützen soll.

Prognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben

Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung hat Symrise seine Prognose für das organische Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2024 leicht verbessert. Das ursprüngliche Ziel von 5 bis 7 %, das im Laufe des Jahres auf etwa 7 % angepasst worden war, wird voraussichtlich, bereinigt um Effekte aus Hyperinflation, auf über 7 % steigen. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich über 20 % (Jahresziel 2024 war um die 20 %) liegen. Die Prognose für den Business Free Cashflow wird auf mehr als 12 % nach oben revidiert.

Die Ziele für 2025 bleiben bestehen: organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 % (CAGR) bei einer EBITDA-Marge von 20 bis 23 %. Business Cashflow soll 14 % betragen.

Die Langfristziele bis 2028 wurden präzisiert. Das organische Umsatzwachstum soll bei 5 bis 7 % CAGR (unverändert) liegen und die EBITDA-Marge in eine Bandbreite von 21 bis 23 % (20 bis 23 % zuvor). Der Business Cashflow des Unternehmens soll mehr als 14 % betragen.

Die Managementpräsentation des Symrise Kapitalmarkttags wird nach der heutigen Veranstaltung auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzkalender-und-praesentationen/

Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,7 Mrd. € im Geschäftsjahr 2023 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…www.symrise.com

Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland

