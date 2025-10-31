EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.10.2025 / 14:13 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Heinz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

BASF SE

b) LEI

529900PM64WH8AF1E917

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000BASF111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 43,45 EUR 150.597,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 43,45 EUR 150.597,70 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Stuttgart MIC: XSTU

