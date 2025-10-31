EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.10.2025 / 14:13 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Heinz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|BASF SE
b) LEI
|529900PM64WH8AF1E917
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000BASF111
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|43,45 EUR
|150.597,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|43,45 EUR
|150.597,70 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Stuttgart
|MIC:
|XSTU
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
