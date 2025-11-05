EQS-News: Masterflex mit erneuter Profitabilitätssteigerung in den ersten neun Monaten 2025 – Rekord beim Neun-Monatsergebnis – Prognose bestätigt

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Masterflex mit erneuter Profitabilitätssteigerung in den ersten neun Monaten 2025 – Rekord beim Neun-Monatsergebnis – Prognose bestätigt



Konzernumsatz nach neun Monaten bei 79,8 Mio. Euro (9M/2024: 76,9 Mio. Euro)

Operatives Konzern-EBIT nach neun Monaten 2025 auf einem Rekordhoch bei 12,1 Mio. Euro (9M/2024: 11,2 Mio. Euro)

Operative EBIT-Marge steigt auf 15,1 % (9M/2024: 14,5 %)

Nettoverschuldung auf 4,4 Mio. Euro mehr als halbiert (31.12.2024: 9,0 Mio. Euro)

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Gelsenkirchen, 05. November 2025 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat trotz eines anspruchsvollen globalen Umfelds mit handelspolitischen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 den Wachstumskurs fortgesetzt und erneut Rekordwerte beim Ergebnis erzielt. Gleichzeitig gelang eine weitere Steigerung der Profitabilität.

Operative EBIT-Marge steigt auf 15,1%

Von Januar bis September 2025 erwirtschaftete Masterflex Umsatzerlöse von 79,8 Mio. Euro – ein Plus von 3,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M/2024: 76,9 Mio. Euro). Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den Industriegruppen Life (u. a. Medizintechnik), Mobility (u. a. Luftfahrt und Automotive) und Infrastructure (Klimatechnik). Der Heimatmarkt Deutschland, die europäischen Gesellschaften sowie die amerikanischen Standorte – inklusive Brasilien – trugen maßgeblich zum Wachstum bei.

Das operative EBITDA stieg um 5,9 % auf 16,1 Mio. Euro (9M/2024: 15,2 Mio. Euro). Noch deutlicher fiel der Zuwachs beim operativen EBIT aus, das mit 12,1 Mio. Euro um 7,7 % über dem Vorjahreswert von 11,2 Mio. Euro lag. Damit erhöhte sich die operative EBIT-Marge von 14,5 % auf 15,1 %. Effizienzsteigerungen in Produktion und Einkauf wirkten sich positiv aus, während inflationsbedingte Personalaufwendungen und Investitionen in den neuen Standort in Marokko planmäßig kompensiert werden konnten. Das Konzernergebnis legte um 9,1 % auf 7,7 Mio. Euro zu (9M/2024: 7,1 Mio. Euro), das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 0,81 Euro (9M/2024: 0,74 Euro).

Deutlich verbesserte Finanzlage

Die Finanzlage zeigt sich robuster denn je. Der Finanzmittelbestand stieg auf 13,8 Mio. Euro (31.12.2024: 11,6 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung wurde mehr als halbiert auf 4,4 Mio. Euro (31.12.2024: 9,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich dank der guten Ergebnisentwicklung auf 69,1 % (31.12.2024: 67,7 %). Die teils deutlich verbesserten Kennzahlen unterstreichen erneut die hohe Finanzkraft und Stabilität der Unternehmensgruppe – eine solide Basis für weiteres organisches Wachstum und gezielte internationale Expansion.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „Wir haben im laufenden Jahr in allen Bereichen Fortschritte erzielt. In einem weiterhin herausfordernden Umfeld sind wir klar auf Wachstumskurs und konnten die Profitabilität erneut steigern. Mit dem Aufbau des neuen Standorts in Marokko treiben wir unsere internationale Präsenz konsequent voran. Gleichzeitig bringen wir mit unserer Zukunftsstrategie HERO@ZERO konkrete Maßnahmen auf den Weg, die Kreislaufwirtschaft im industriellen Alltag Realität werden lassen. Wir haben allen Grund, optimistisch nach vorn zu blicken und bestätigen unsere Ziele für 2025 und darüber hinaus.“

Prognose 2025 bestätigt

Der Auftragsbestand lag per 30. September 2025 bei 17,4 Mio. Euro nach 19,8 Mio. Euro zum Jahresende 2024 und damit auf einem normalisierten Niveau bei einem weiterhin soliden Auftragseingang. Vor diesem Hintergrund und auf Basis der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen 100 Mio. Euro und 105 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 12 Mio. Euro und 15 Mio. Euro.

Ausgewählte Kennzahlen

in TEUR 9M/2025* 9M/2024* Veränderung Konzernumsatzerlöse 79.833 76.937 3,8 % EBITDA (operativ) 16.145 15.248 5,9 % EBIT (operativ) 12.053 11.192 7,7 % EBIT 11.963 11.072 8,0 % EBT (operativ) 11.298 10.211 10,6 % Finanzergebnis -754 -981 -23,1 % Konzernergebnis 7.743 7.098 9,1 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,81 0,74 9,5 % EBIT-Marge (operativ) 15,1 % 14,5 % Nettoumsatzrendite 9,7 % 9,2 % Mitarbeiter (Anzahl) 603 603 0,0 % in TEUR 30.09.2025* 31.12.2024 Veränderung Konzern-Eigenkapital 68.003 63.585 6,9 % Konzern-Bilanzsumme 98.411 93.890 4,8 % Konzern-Eigenkapitalquote 69,1 % 67,7 %

* ungeprüft

Der 9-Monatsbericht per 30. September 2025 steht auf der Masterflex-Website unter Finanzberichte der Masterflex SEzur Verfügung.

ConferenceCall/Webcast

Am 05. November 2025, 10:00 Uhr (CET), findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren ein Conference Call/Webcast statt. Die Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2025 steht unter www.masterflexgroup.com zum Download zur Verfügung.

Für eine Anmeldung zum Conference Call registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

Masterflex SE – Earnings Call Q3 2025



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.



IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03-33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

