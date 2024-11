Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 21.11.2024 / 09:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 21.11.2024 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00. Zusammenfassung: 2G Energy steigerte den Umsatz in Q3 aufgrund eines starken Auslandsgeschäfts um knapp 12% J/J auf EUR86,7 Mio. Das Q3-EBIT stieg überproportional um 23% auf EUR4,9 Mio. Beide Werte lagen leicht unterhalb unserer Schätzungen. Angesichts eines Rekordauftragsbestands (>EUR230 Mio.) und der üblichen Saisonalität (starkes Q4) gehen wir davon aus, dass 2G ihre Guidance (Umsatz: EUR360 Mio. - EUR390 Mio., EBIT-Marge: 8,5% bis 10%) erreicht. Allerdings haben wir unsere Schätzungen für das laufende Jahr nach den etwas unter unseren Erwartungen liegenden Q3-Zahlen und aufgrund einer etwas vorsichtigeren Sicht auf Q4 leicht nach unten angepasst. Der hohe Auftragsbestand und ein kräftiger Auftragseingang in Q3 untermauern unsere Wachstumsprognose für 2025E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR34. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target. Abstract: 2G Energy increased sales by some 12% y/y to EUR86.7m in Q3 thanks to strong international business. Q3 EBIT growth (+23%) outpaced revenue growth and amounted to EUR4.9m. Both figures are slightly below our forecasts. In view of a record order backlog (>EUR230m) and the usual seasonality (strong Q4), we expect 2G to achieve guidance (sales: EUR360m to EUR390m, EBIT margin: 8.5% to 10%). We have however slightly dialled back our 2024 forecasts to reflect the lower than expected 9M figures and a slightly more cautious view on Q4. The high order backlog and strong order intake in Q3 underpin our growth forecast for 2025E. An updated DCF model yields an unchanged EUR34 price target. We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31401.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2035729 21.11.2024 CET/CEST °