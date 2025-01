EQS-Adhoc: publity AG: Vorläufige Zahlen 2024; Verlust des hälftigen Grundkapitals

EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

publity AG: Vorläufige Zahlen 2024; Verlust des hälftigen Grundkapitals



13.01.2025 / 18:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.

publity AG: Vorläufige Zahlen 2024; Verlust des hälftigen Grundkapitals

Frankfurt am Main, 13. Januar 2025 – Der Vorstand der publity AG („Gesellschaft“) ist am heutigen Tag nach Gesprächen über die Veräußerung der Beteiligung der Gesellschaft an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG zu der Einschätzung gelangt, dass ein Verkauf dieser Beteiligung unwahrscheinlich geworden ist. Daher bedarf es voraussichtlich einer Wertberichtigung der Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG in einer Größenordnung von ca. 170 Mio. Euro. Diese Wertberichtigung führt zu einem Verlust der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft. Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Gesellschaft ergeben sich hieraus nicht unmittelbar.

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden derzeit unter Berücksichtigung dieser Wertberichtigung berechnet. Der Vorstand geht derzeit von einem Jahresfehlbetrag zwischen 185 und 210 Mio. Euro (HGB) (Vorjahr: 236 Mio. Euro) aus.

Der Vorstand wird unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, um den Aktionären gemäß § 92 Abs. 1 AktG den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzuzeigen.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Pressekontakt:



Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

13.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 2066709

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2066709 13.01.2025 CET/CEST