APA ots news: Allianz Risk Barometer 2025

Cyber-Attacken erneut größtes globales Geschäftsrisiko, Klimawandel erreicht Rekordhoch München/Wien (APA-ots) - - 38 % der Unternehmen weltweit nennen Cyber-Angriffe, insbesondere Datenlecks, als größtes Geschäftsrisiko für das Jahr 2025. - Auf Platz 2 folgen Betriebsunterbrechungen mit 31 %. - Naturkatastrophen liegen mit 29 % auf Platz 3, während die Gefahr des Klimawandels im Vorjahresvergleich am stärksten zunimmt und von Platz 7 auf Platz 5 vorrückt. - Geopolitische Unruhen, die Auswirkungen von Regierungs- und Regulierungsänderungen und die Angst vor Handelskriegen gelten auch 2025 als große Gefahren. - In Österreich sind die Top-3-Geschäftsrisiken Betriebsunterbrechungen, Naturkatastrophen sowie Cyber-Angriffe. Der Klimawandel sinkt auf Platz 8. Cyber-Attacken wie Datenlecks oder Ransomware-Angriffe sowie IT- Störungen wie der CrowdStrike-Vorfall bereiten im Jahr 2025 Unternehmen weltweit die größten Sorgen, so das aktuelle Allianz Risk Barometer . Auf Platz 2 und 3 finden sich erneut Betriebsunterbrechungen sowie die Gefahr von Naturkatastrophen. Währenddessen führen die Auswirkungen des Superwahljahres, nämlich steigende geopolitische Spannungen sowie das Potenzial für Handelskriege, dazu, dass Änderungen in der Gesetzgebung und Regulierung auf Platz 4 liegen. Der größte Aufsteiger im diesjährigen Allianz Risk Barometer ist der Klimawandel, der von Platz 7 auf Platz 5 rückt und damit ein Rekordhoch in den letzten 14 Jahren der Umfrage erreicht. Für die aktuelle Ausgabe wurden mehr als 3.700 Risikoexpert:innen aus über 100 Ländern nach ihren Top- Unternehmensrisiken befragt. Zwtl.: Naturkatastrophen als wachsendes Risiko für Österreichs Unternehmen Österreichische Studienteilnehmer:innen identifizieren für 2025 Betriebsunterbrechungen als Top-Risiko für heimische Unternehmen ( 2024: Platz 3). Den größten Sprung nach vorne machen aber Naturkatastrophen, die im Vorjahr noch auf Platz 6 lagen und nun Platz 2 erreichen. Der eng damit verbundene Klimawandel hingegen landet auf Platz 8 der größten Risiken und verliert sogar 3 Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Cyber-Angriffe erreichen im Gegensatz zur globalen Stimmungslage in Österreich "nur" Platz 3 (2024: Platz 1). "Die Extremwetterereignisse im September 2024 haben das Risiko, das von Naturkatastrophen ausgeht, deutlich ins Bewusstsein von Unternehmen gerückt und als reale Gefahr für Betriebe und deren Existenz sichtbar gemacht. Hier gilt es zum einen für Unternehmen entsprechende Vorkehrungen zu treffen und zum anderen an einer tragfähigen Versicherungslösung zu arbeiten, die eine gute Naturkatastrophendeckung ermöglicht", so Daniel Mati, CEO der Allianz in Österreich. Vanessa Maxwell, Chief Underwriting Officer von Allianz Commercial , kommentiert die globalen Ergebnisse: "2024 war ein außergewöhnliches Jahr für das Risikomanagement. Die Ergebnisse unseres jährlichen Allianz Risk Barometer spiegeln die Unsicherheit wider, mit der viele Unternehmen weltweit konfrontiert sind. Die Vernetzung der Top-Risiken ist in diesem Jahr besonders auffällig, denn Klimawandel, neue Technologien, Regulierung und geopolitische Risiken sind zunehmend miteinander verflochten. Dies führt zu komplexen Zusammenhängen von Ursache und Wirkung. Unternehmen müssen Resilienz ganz oben auf ihre Agenda setzen, und sich konsequent um die Verbesserung ihres Risikomanagements und ihrer Widerstandsfähigkeit bemühen." Zwtl.: Cyber-Risiken nehmen mit der rasanten technologischen Entwicklung weiter zu Cyber-Vorfälle (38 %) gelten im vierten Jahr in Folge als das weltweit größte Risiko - und das mit einem höheren Vorsprung als je zuvor (7 %-Punkte). In 20 Ländern, darunter Argentinien, Frankreich, Deutschland, Indien, Südafrika und Großbritannien, sind sie die größte Gefahr. Mehr als 60 % der Befragten geben an, dass Datenpannen das größte Risiko für Unternehmen darstellen, gefolgt von Angriffen auf kritische Infrastrukturen und physische Vermögenswerte mit 57 %. "Viele Unternehmen benennen Cyber als größtes Risiko, das durch die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) sogar noch verschärft wird. Angesichts der zunehmenden Technologieabhängigkeit wird es wahrscheinlich auch in Zukunft ein Hauptrisiko für Unternehmen bleiben. Der CrowdStrike-Vorfall im Sommer 2024 hat uns vor Augen geführt, wie abhängig wir alle von sicheren IT-Systemen sind", sagt Rishi Baviskar, Global Head of Cyber Risk Consulting bei Allianz Commercial . Zwtl.: Betriebsunterbrechungen sind eng mit anderen Risiken verbunden Betriebsunterbrechungen (BU) rangieren seit zehn Jahren in jedem Allianz Risk Barometer entweder auf Platz 1 oder 2 und behalten auch 2025 mit 31 % ihre Position auf Platz 2. BU sind in der Regel eine Folge von Ereignissen wie Naturkatastrophen, Cyberangriffen oder - ausfällen, Insolvenzen oder politischen Risiken wie Konflikten oder Unruhen, die alle die Fähigkeit eines Unternehmens, normal zu arbeiten, beeinträchtigen können. Mehrere Beispiele aus dem Jahr 2024 zeigen, warum Unternehmen Betriebsunterbrechungen immer noch als große Bedrohung für ihr Geschäftsmodell ansehen: Houthi-Angriffe im Roten Meer führten zu Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund der Umleitung von Containerschiffen, während der Einsturz der Francis Scott Key Bridge in Baltimore auch direkte Auswirkungen auf globale und lokale Lieferketten hatte. Laut einer Analyse von Circular Republic in Zusammenarbeit mit der Allianz und anderen Unternehmen kommt es etwa alle 1,4 Jahre zu Unterbrechungen der Lieferkette mit globalen Auswirkungen, Tendenz steigend. Diese Unterbrechungen verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden, die bis zu 5 % bis 10 % der Produktkosten ausmachen, und zusätzliche Ausfallzeiten. "Das Streben nach technologischem Fortschritt und Effizienz wirkt sich auf die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten aus. Automatisierung und Digitalisierung haben Prozesse erheblich beschleunigt. Bei effektiver Umsetzung erhöhen diese Technologien die Widerstandsfähigkeit, indem sie bessere Datenanalysen, Vorhersagen und agilere Reaktionsmöglichkeiten bieten. Aus diesem Grund wird der Aufbau und die Investition in Resilienz für jedes Unternehmen wichtiger", sagt Michael Bruch, Global Head of Risk Advisory Services bei Allianz Commercial. Zwtl.: Der Klimawandel steigt in der Risikowahrnehmung 2024 wird voraussichtlich das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es war auch ein Jahr schrecklicher Naturkatastrophen mit extremen Hurrikanen und Stürmen in Nordamerika, verheerenden Überschwemmungen in Europa und Asien und Dürre in Afrika und Südamerika. Nachdem der Klimawandel in den Jahren der Pandemie in der Rangliste nach unten gerutscht war, da sich die Unternehmen mit unmittelbareren Herausforderungen auseinandersetzen mussten, rückt er 2025 um zwei Positionen nach oben in die Top 5 der globalen Risiken und erreicht mit Platz 5 seine bisher höchste Position. Zum fünften Mal in Folge überstiegen die versicherten Schäden im Jahr 2024 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar. Weltweit sind Naturkatastrophen das größte Risiko in Österreich, Kroatien, Griechenland, Hongkong, Japan, Rumänien, Slowenien, Spanien und der Türkei. In Mittel- und Osteuropa sowie in Spanien hatten Überschwemmungen dramatische Auswirkungen auf Menschen und Unternehmen. In Österreich betrugen die versicherten Schäden zuletzt jährlich rund eine Milliarde Euro. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe im September geht die Versicherungswirtschaft für das Jahr 2024 von 1,6 bis zwei Milliarden Euro aus. Zwtl.: Geopolitik und Protektionismus bleiben auf dem Radar Trotz anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit im Nahen Osten, in der Ukraine und in Südostasien fallen politische Risiken und Gewalt im Jahresvergleich um einen Rang auf Platz 9 (14 %). Die Angst vor Handelskriegen und Protektionismus nimmt zu. Analysen der Allianz und anderer zeigen, dass die Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe in den letzten zehn Jahren um das Fünffache gestiegen sind. Zölle und Protektionismus mögen ganz oben auf der Liste der neuen US-Regierung stehen, aber auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr eines "regulatorischen Wilden Westens", insbesondere im Zusammenhang mit KI und Kryptowährungen. In Europa werden die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Jahr 2025 ganz oben auf der Tagesordnung stehen. "Die Auswirkungen neuer Zölle werden ähnlich sein wie bei (Über-) Regulierung: steigende Kosten für alle betroffenen Unternehmen", erklärt Ludovic Subran, Chefökonom bei der Allianz . "Nicht jede Regulierung ist von Natur aus schlecht. In den meisten Fällen ist es die Umsetzung, die das Unternehmensleben erschwert. Nicht nur die Anzahl der Regeln, sondern auch eine effiziente Verwaltung sollte im Mittelpunkt stehen. Eine gründliche Digitalisierung der Behörden ist dringend erforderlich. Allerdings werden wir wohl auch im Jahr 2025 noch vergeblich auf eine entsprechende digitale Strategie warten. Stattdessen drohen Handelskriege. Die Aussichten sind nicht rosig", so Subran weiter. Das gesamte Ranking finden Sie hier . 