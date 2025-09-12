Werbung ausblenden

APA ots news: Mehr als 3,5 Mio. Euro: Albus Salzburg investiert umfassend...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Mehr als 3,5 Mio. Euro: Albus Salzburg investiert umfassend in E-Ladeinfrastruktur und stärkt emissionsfreie Mobilität im ÖPNV

Salzburg (APA-ots) - Albus Salzburg feiert heute die Inbetriebnahme des  
Leuchtturmprojekts 
seiner Strategie auf dem Weg zu emissionsfreier Mobilität. Ein 
Flugdach, das mehr als 4.200 m2 und über 1.700 Photovoltaik-Module 
umfasst, erzeugt ab sofort direkt am Betriebshof den Grünstrom für 
die E-Flotte. Aktuell betreibt Albus Salzburg 15 E-Busse im 
Linienbetrieb, bis Ende 2028 sollen es rund 80 sein. Mit dem neuen 
Flugdach setzt die Tochtergesellschaft der Dr. Richard Gruppe und der 
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH ein starkes Zeichen für E- 
Mobilität im ÖPNV, das über die Grenzen Salzburgs hinaus strahlt. 

"Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Flugdach einen Meilenstein in 
der Umstellung vom Verbrenner auf umweltfreundliche Elektromobilität 
des Salzburger ÖPNV zu setzen. In den nächsten drei Jahren möchten 
wir die Anzahl unserer E-Busse auf rund 80 deutlich steigern - dazu 
brauchen wir die entsprechende Ladeinfrastruktur. In einer Bauzeit 
von nur 8 Monaten ist es uns gelungen, dieses Leuchtturmprojekt 
umzusetzen, das nun nachhaltig Strom aus Sonnenenergie für unsere E- 
Busflotte liefert. Das ist rekordverdächtig und zeigt, was alles in 
kurzer Zeit realisiert werden kann, wenn Kräfte gebündelt werden. 
Danke an alle Beteiligten, Beamt:innen, Politiker:innen, 
Entscheidungsträger:innen, Professionist:innen und an unser Albus 
Salzburg Team, die die Umsetzung ermöglicht haben. Als Vorreiter für 
zero emission Mobilität sind wir uns sicher, dass es innovative 
Teamleistungen wie diese braucht, um den Weg zu emissionsfreiem 
Verkehr gemeinsam zu gehen", sagt Hermann Häckl, Geschäftsführer von 
Albus Salzburg . 

Mit einer Länge von 81 Metern und einer Breite von 55 Metern 
erstreckt sich das Flugdach über mehr als 4.200 m2 und bietet Platz 
für über 1.700 Photovoltaik-Module. Nicht nur die Größe, auch die 
Konstruktion sticht hervor: Es gibt keine Säulen in der Halle, damit 
das Rangieren der Busse problemlos abgewickelt werden kann. Insgesamt 
wurden mehr als 3,5 Millionen Euro investiert. Da bereits versiegelte 
Flächen überbaut und darauf eine PV-Anlage errichtet wurde, hat das 
Land Salzburg das Projekt mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert. 
Während der Bauarbeiten, die im Oktober 2024 starteten, wurde der 
Busbetrieb zu 100 % aufrechterhalten, was logistisch eine besondere 
Herausforderung war. "Erst am 9. September wurde unser Flugdach mit 
dem VCÖ-Mobilitätspreis Salzburg 2025 unter dem Motto Zukunftsfit 
für Stadt und Land ausgezeichnet. Es freut uns sehr, dass die 
Fachjury unser Projekt Sonne tanken für morgen - Photovoltaik für 
einen emissionsfreien ÖV in Salzburg zum Siegerprojekt gekürt hat", 
so Häckl . 

Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll : "Komfortabel, 
bequem und nachhaltig: Die E-Busse sind ein starkes Signal für die 
Mobilitätswende. Wir treiben das Thema in Salzburg voran und setzen 
starke Signale: Vor knapp zwei Jahren haben wir den Startschuss für 
die vollelektrischen Regionalbusse gegeben, inzwischen konnte die 
Flotte auf 15 Busse ausgeweitet werden und sie wächst weiter. Das PV- 
Flugdach ist nun der nächste Schritt hin zur emissionsfreien Zukunft 
des Nahverkehrs und ermöglicht die komplett ökologische 
Stromversorgung der Busflotte vor Ort - ein echter Meilenstein! Die 
heutige Eröffnung des PV-Flugdaches ebnet den Weg für zukunftsfitte 
und emissionsfreie Mobilität in Salzburg. Ich freue mich sehr, dass 
am Albus Salzburg Betriebshof dieses starke Signal für die 
Mobilitätswende errichtet wurde. Dieses Projekt ist ein 
eindrucksvolles Beispiel dafür, wie uns gemeinsam die Mobilität der 
Zukunft gelingen kann." 

Zwtl.: Salzburgs modernste Haltestelle ist in der Siezenheimer Straße 

Im Rahmen der Bauarbeiten wurde die Haltestelle in der 
Siezenheimer Straße komplett neugestaltet und verfügt nun über 
moderne Sitzgelegenheiten, Echtzeitinformationen, eine akustische 
Abfahrtszeitansage, ein Blindenleitsystem, einen Defibrillator und 
ein begrüntes Dach. Ebenso begrünt wurde die Fassade des Betriebshofs 
von Albus Salzburg Richtung Osten zum Friedhof. Dabei handelt es sich 
um eine Fläche von rund 705 m², die gemeinsam mit der Dachbegrünung 
der Haltestelle der Neupflanzung von 17 Bäumen entspricht. 

Zwtl.: Feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen beim "E-Mobility- 
Kirtag" 

Anlässlich der Eröffnung veranstaltete Albus Salzburg einen "E- 
Mobility-Kirtag" am Betriebsgelände mit zahlreichen Ehrengästen, bei 
dem ein umfassendes Tagesprogramm geboten wurde. Auch 
Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll, Bürgermeister Bernhard 
Auinger, Stadträtin Anna Schiester, Miteigentümer von Albus Salzburg 
und CEO der Salzburg AG MMag. Michael Baminger sowie Dr. Ludwig 
Richard, Eigentümer der Dr. Richard Gruppe, waren vor Ort dabei und 
gaben im Rahmen von E-Mobility-Talks Einblicke in das Projekt. 

Bürgermeister Bernhard Auinger: "Albus Salzburg zeigt mit diesem 
Leuchtturmprojekt einmal mehr, wie zukunftsorientierte Mobilität in 
der Praxis aussehen kann. Das neue Flugdach steht nicht nur für 
technischen Fortschritt, sondern auch für ein klares Bekenntnis zu 
Nachhaltigkeit, Innovation und regionaler Verantwortung. Als Stadt 
Salzburg setzen wir auf enge Zusammenarbeit mit starken Partnern wie 
Albus, um Elektromobilität und klimafreundliche Verkehrskonzepte 
voranzutreiben. Unser Ziel ist klar: Salzburg soll österreichweit als 
Vorreiter für nachhaltige Mobilität wahrgenommen werden - lebenswert, 
emissionsarm und zukunftssicher." 

Stadträtin Anna Schiester : "Albus Salzburg liefert durch den 
umfassenden Umbau seines Betriebshofes einen echten Mehrwert für den 
ÖPNV in Salzburg. In enger Zusammenarbeit von Stadt, Land und dem 
Busunternehmen konnten wir das Projekt zügig realisieren und eine 
neue Ära des umweltfreundlichen Verkehrs einläuten. So können wir den 
Salzburgerinnen und Salzburgern eine saubere umweltfreundliche 
Mobilität anbieten. Die Batteriebusse mit Sonnenstrom zu laden; da 
schließt sich der Kreis eines nachhaltigen ÖPNV. Besonders stolz bin 
ich auf die neue Haltestelle, denn diese bietet allen Kundinnen und 
Kunden höchsten Komfort. Auch hier wird gezeigt, was alles möglich 
ist!" 

Zwtl.: Daten und Fakten zum Leuchtturmprojekt 

- Länge: 74 - 81 Meter 

- Breite: 55 Meter 

- Höhe: 11 Meter 

- Fläche: mehr als 4.200 m² 

- Anzahl PV-Module: 1.708 

- Stromerzeugung: zusätzlich 940.000 kWh/Jahr zu den bestehenden 
480.000 kWh/Jahr entsprechen insgesamt 1.420.000 KWh/Jahr. Damit 
könnte man 460 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen. 

- Abstellplatz: für 42 Busse mit 42 Ladepunkten 

- Grünfläche: 765 m² Fassade Richtung Osten und Haltestelle 
entspricht Neupflanzung von 17 Bäumen 

- Einsparung CO2: 430 Tonnen CO2/Jahr durch Strom aus den PV-Anlagen 
entspricht dem Pflanzen von 600 Bäumen jedes Jahr 

- Stahlbau: ca. 270 Tonnen 

- Betonarbeiten: ca. 980 m³ Beton 

- Fundamente 60 Tonnen Eisen 

- Investition: mehr als  3,5 Mio. 

- Förderung Land Salzburg: rd.  1,2 Mio. 

Videomaterial finden Sie hier zum Download: 
https://share.eup.at/sharing/GdlaqpxWF (zur Verwendung für die 
redaktionelle Berichterstattung) 

Entsprechendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier . 

Über Albus Salzburg 

Die Albus Salzburg Verkehrsbetrieb GmbH ist einer der größten 
Mobilitätsdienstleister im Bundesland Salzburg und ein wichtiger 
Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt 
Salzburg und deren Umgebung. Sie ist eine gemeinsame 
Tochtergesellschaft des Wiener Autobusunternehmens Dr. Richard (51 %) 
und Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH (49 %). 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Dr. Richard Gruppe 
   Katharina Brodowicz, MA 
   Leitung Marketing & PR 
    
   T +43 5 1788 - 5800 
   presse@richard.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30399/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0125    2025-09-12/13:49
APA

