Werbung ausblenden

APA ots news: Aufwind für digitale Vermögensberatung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Volksbanken-Verbund und finAngel starten gemeinsame  
Digitalisierungsoffensive 

Wien (APA-ots) - Im Rahmen seiner Digitalisierungsoffensive setzt der  
Volksbanken- 
Verbund in Österreich einen weiteren Meilenstein: Gemeinsam mit dem 
österreichischen Fintech Scale-Up finAngel und dem Technologiepartner 
Accenture startet der Volksbanken-Verbund die Einführung einer 
volldigitalen End-to-End-Strecke für das Wertpapiergeschäft. 

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase begannen mit einem Kick- 
off sämtlicher Beteiligten die Implementierung und der Rollout der 
Lösung im Volksbanken-Verbund. Über 1.000 Berater:innen sowie 
sämtliche Kund:innen der Volksbanken profitieren künftig von einer 
modernen und benutzerfreundlichen Lösung für die Beratung, Abwicklung 
und Verwaltung von Wertpapiergeschäften. 

"Die Einführung des financeManagers für unsere digitale 
Wertpapierstrecke ist ein bedeutender Schritt in unserer 
Digitalisierungsstrategie. Damit bieten wir unseren Kund:innen nicht 
nur mehr Komfort und Transparenz, sondern setzen auch neue Maßstäbe 
in der digitalen Beratung", so DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor 
der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. 

"Mit dem financeManager haben wir eine zukunftsweisende Lösung 
für die digitale Vermögensberatung und Wertpapierabwicklung. Durch 
die enge Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Lösung mit dem 
Volksbanken-Verbund entwickeln wir financeManager zu einer Benchmark 
in Sachen Effizienz und Usability im europäischen Bankensektor", 
erklärt DI Dr. Mustafa Radi, CEO, finAngel Enterprises gmbh. 

Mit der neuen Plattform bauen die Volksbanken ihre Rolle als 
regionale, zukunftsorientierte Hausbank weiter aus. Die Umsetzung 
erfolgt in enger Abstimmung mit allen Beteiligten im PMO der 
Volksbanken mit Unterstützung von EY Austria. Weitere Ausbaustufen 
und Innovationen der Lösung sind bereits in Planung. 

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). 
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Zwtl.: Über finAngel 

finAngel ist ein österreichisches Fintech Scale-up-Unternehmen 
und Spin-Off der GRAWE Bankengruppe, mit Fokus auf digitale Lösungen 
für die Finanzbranche. Die Gründer entwickeln seit über 20 Jahren 
innovative Plattformen zur Optimierung von Beratungs- und 
Investmentprozessen und unterstützen Banken bei der Automatisierung 
ihrer Wertpapierstrecken. 

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität 
und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, 
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Kommunikation 
   Telefon: +43 1 40 137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0039    2025-09-11/09:25
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäftegestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden