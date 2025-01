Die Aktien europäischer Schwergewichte wie LVMH sind schlechter gelaufen als der Markt. Deswegen sind sie nun günstiger zu haben - eine Chance für antizyklische Käufer.

Was in den USA die berühmten "Magnificent Seven" sind, sind in Europa die „Granolas“. Es ist eine Wortschöpfung von Goldman Sachs für Unternehmen in Europa wie GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP und Sanofi.