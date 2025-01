Ölpreise geben weiter nach - Brent-Preis fällt unter 80 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Montag den dritten Handelstag in Folge gefallen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Geschäft kaum verändert hatten, gerieten sie im Tagesverlauf unter Druck. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel unter 80 US-Dollar.

Am Nachmittag wurde Brent-Öl bei 79,74 US-Dollar gehandelt. Das sind 1,04 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar fiel um 1,23 Dollar auf 76,65 Dollar.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf die erste Rede von Donald Trump als neuer US-Präsident, die er im Rahmen seiner Amtseinführung halten wird. Am Markt wurde spekuliert, dass er deutlich machen könnte, die Förderung von Rohöl in den USA weiter zu erhöhen.

Zudem sorgt die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas vorerst für eine gewisse Entspannung der Lage in Nahost. Ende der vergangenen Woche waren die Ölpreise bereits gesunken, nachdem sie zuvor unter anderem infolge neuer Sanktionen der USA gegen Russlands Energiewirtschaft deutlich gestiegen waren.