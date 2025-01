Pistorius sieht Aufbau deutscher Litauen-Brigade auf gutem Weg

VILNIUS (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht den Aufbau der geplanten Bundeswehr-Brigade im Nato-Partnerland Litauen auf einem guten Weg. "Die Stationierung der Brigade schreitet konsequent und planmäßig voran", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Vilnius nach einem Treffen mit seiner litauischen Amtskollegin Dovile Sakaliene. "Wir sind im Fahrplan".

Demnach sollen im zweiten Quartal 2025 weitere Truppenteile mit ihrer Ausrüstung auf das bereits vor Ort stationierte Vorauskommando folgen und die Brigade offiziell in Dienst gestellt werden. Ziel sei, im Laufe des Jahres einen führungs- und übungsfähigen Brigadestab vor Ort zu haben, betonte Pistorius.

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa und das aggressive Auftreten Russlands hat die Bundesregierung zugesagt, einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Kampfverband fest in Litauen zu stationieren. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem baltischen EU- und Nato-Staat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen./awe/DP/nas