IRW-News: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran gibt Rückblick auf 2024 und einen Arbeitsplan für 2025

Casa Grande, AZ und Toronto, ON, 4. Februar 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) ("ASCU" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ - , ein aufstrebender US-amerikanischer Kupferentwickler, freut sich, die bedeutenden Fortschritte auf dem Projekt Cactus im Jahr 2024 hervorzuheben und seine vollständig finanzierten strategischen Ziele für 2025 zu umreißen. ASCU ist bestrebt, sein brachliegendes Projekt Cactus durch technische Studien voranzutreiben, die auf der positiven aktualisierten vorläufigen Wirtschaftsbewertung 2024 (2024 PEA") aufbauen, die im vergangenen August veröffentlicht wurde. Die PEA 2024 hob einen überzeugenden 31-jährigen Tagebau-, Haufenlaugungs- und Lösungsmittelextraktions- und Elektrogewinnungsbetrieb ("SXEW") in Arizona hervor. Kommende Studien, einschließlich der bereits laufenden Vormachbarkeitsstudie (2025 PFS") und der geplanten anschließenden endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS"), werden sich auf die Optimierung des Betriebs auf Anlagenebene konzentrieren, um den Wert zu steigern und gleichzeitig wichtige Meilensteine auf Projektebene zu erreichen.

Wichtigste Ergebnisse für 2024 und 2025 im Jahresvergleich

1. Keine Vorfälle mit Ausfallzeiten

2. Finanzielle Stärke und Unterstützung durch Sponsoren, die im Oktober und November 2024 sowie im Januar 2025 eine Finanzierung in Höhe von ca.$ 59,2 Millionen CAD aufgenommen haben

o 34,5 Mio. C$ (Oktober) Finanzierung durch Kauf (siehe PR vom 9. OCT 2024)

o C$3,1 Mio. (November) Privatplatzierung (siehe PR vom 13. NOV 2024)

o C$ 21,6 Mio. (Januar) Privatplatzierung (siehe PR vom 31. JAN 2025)

3. Erfolgreiche aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung bei Cactus (PEA 2024) mit einer durchschnittlichen Kathodenproduktion von 116.000 Tonnen pro Jahr über die ersten 20 Jahre einer 31-jährigen Lebensdauer der Mine (siehe PR vom 7. August 2024 | Technischer Bericht 2024 PEA)

o Projektwirtschaftlichkeit nach Steuern bei 3,90 US$/lb Kupfer:

§ Nettogegenwartswert (8%) von 2,03 Milliarden US$

§ IRR von 24%

§ Anfängliche Investitionskosten von 668 Mio. US$ über eine zweijährige Bauzeit

§ Freier Cashflow (unverschuldet) von 7,3 Milliarden US-Dollar

§ 1,88 US$/Pfund C1-Barmittelkosten und 2,00 US$/Pfund dauerhafte Kosten

o Wie in der PEA 2024 hervorgehoben wird, ist das Cactus-Projekt gut positioniert, um in einer Vielzahl von Kupferpreisumgebungen Mehrwert zu schaffen

Umsatz, Kapitalwert und IRR-Sensitivität auf Basis des Kupferpreises

Metall PreisKupferpreis Einnahmen NPV, vor Steuern @ 8% NPV, nach Steuern @ 8% IRR

(US$000) (US$000) (US$000) nach Steuern

Basisfall $3.90 $20,820,863 $2,769,280 $2,031,671 24%

20% $4.68 $24,985,035 $4,237,162 $3,196,838 32%

10% $4.29 $22,902,949 $3,503,221 $2,612,817 28%

-10% $3.51 $18,738,777 $2,035,338 $1,450,505 20%

-20% $3.12 $16,656,690 $1,301,397 $861,488 16%

4. Hervorragendes Explorationsprogramm - Abschluss des bisher größten Bohrprogramms des Unternehmens mit Bohrungen auf 174.370 Fuß (53.148 m). Die Bohrungen umfassten die Definition der südlichen Erweiterung der Parks/Salyer-Lagerstätte um 2.953 Fuß (900 m) südlich des Mineralressourcenmantels in der PEA 2024 und innerhalb von 138 Fuß (42 m) der Oberfläche auf dem neu erworbenen Grundstück MainSpring

o Signifikante Erhöhung der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cactus ("2024 MRE") (siehe PR vom 16. Juli 2024)*:

§ M&I insgesamt: 7,3 Milliarden Pfund bei einem Gehalt von 0,58 % Gesamtkupfer (633 Millionen Tonnen)

§ Insgesamt Inf: 3,8 Milliarden Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,41 % Gesamtkupfer (474 Millionen Tonnen)

o Das angrenzende Grundstück MainSpring war entscheidend für die Umstellung der Lagerstätte Parks/Salyer auf ein Tagebauszenario im Rahmen der PEA 2024. Die Umstellung auf einen Tagebau wirkte sich positiv auf die technische Ausführung, die Kosten und die Wirtschaftlichkeit des Projekts Cactus aus, die in der PEA 2024 berücksichtigt wurden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78344/ASCU_04022025_DEPRcom.001.png

ABBILDUNG 1: Wachstum der Mineralressourcen des Cactus-Projekts

*Siehe die entsprechenden Sicherheitshinweise und die anschließenden technischen Hinweise am Ende dieser Pressemitteilung.

5. Führendes ESG- und Genehmigungsprogramm, das die Unterstützung der Gemeinde und der Behörden für die Wiederaufnahme des Cactus-Projekts demonstriert

o Eine Umfrage in der Bevölkerung auf der Grundlage der PEA von 2024 ergab eine Unterstützung von 87 % für die Wiederaufnahme des Betriebs der Cactus-Mine, was einen Anstieg der Unterstützung um 4 % gegenüber den Ergebnissen der Umfrage von 2021 bedeutet.

o Erhalt der industriellen Luftgenehmigung von Pinal County in Bezug auf die frühere Vormachbarkeitsstudie, die Anfang 2024 abgeschlossen wurde (die "PFS 2024") und nun durch die PEA 2024 ersetzt wird

o Eine Bewertung der PFS von 2024 ergab eine wirtschaftliche Auswirkung von 15 Milliarden Dollar für Casa Grande und den Bundesstaat Arizona während der Lebensdauer der Mine, die in dieser früheren Studie prognostiziert wurde.

Vollständig finanzierter Arbeitsplan 2025, Highlights:

1. Bohrprogramme - Mindestens 130.000 Fuß (39.624 m) Infill- und angezeigte Bohrungen bei Parks/Salyer und Cactus West für die PFS 2025 erforderlich

2. Technische Studien vorantreiben:

o Fortsetzung der im Jahr 2024 begonnenen technischen Studien, die zur PFS 2025 beitragen werden

o Fortsetzung der Instandhaltung der Baustelle und Unterstützung der

o Trade-off-Studien und metallurgische Tests (siehe PR vom 10. Dezember 2024), hydrologische und geotechnische Arbeiten

o Zeitplan der technischen Studie

§ Aktualisierte MRE voraussichtlich Anfang 2H-2025

§ 2025 PFS erwartet in

§ Initiierung der geplanten endgültigen Durchführbarkeitsstudie

3. Genehmigungen und Grundstücke - Im Anschluss an die PFS 2025 werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 Änderungen an der Aquifer Protection Permit, der Industrial Air Permit und der Mined Land Reclamation Permit vorgenommen.

o Die abschließende Zahlung von 6 Millionen US-Dollar zum Abschluss der MainSpring-Übernahme wurde am 31. Januar geleistet.

4. Projektfinanzierung - Identifizierung und Anbahnung von Kontakten mit potenziellen Finanzpartnern im Hinblick auf Projektfinanzierungsoptionen

5. Definitive Machbarkeitsstudie - Die Anforderungen für die DFS müssen in der PFS 2025 festgelegt werden, einschließlich der entsprechenden Bohrungen, geotechnischen, metallurgischen und technischen Arbeiten.

George Ogilvie, President und CEO von ASCU, kommentierte: "Wir haben ein transformatives Jahr 2024 versprochen und geliefert. Unsere Arbeitsprogramme für 2024 spiegelten ein enormes Wachstum für das Unternehmen wider; das größte Ergebnis resultierte aus der MainSpring-Akquisition, bei der wir die Eigentumsrechte erwarben, sie bis zur abgeleiteten Mineralressourcenkategorisierung als neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung von Parks/Salyer bohrten und die Parks/Salyer-Lagerstätte in einen Tagebau umwandelten, wodurch die technischen und Ausführungsrisiken in der PEA 2024 reduziert wurden. Die schrittweisen Änderungen in der PEA 2024 verbesserten die Wirtschaftlichkeit des Projekts, wobei die Kapitalintensität zu Beginn und während der gesamten Lebensdauer der Mine gering blieb. Kurz gesagt, wir haben unser amerikanisches Kupferkathodenprojekt vereinfacht, indem wir einen bedeutenden Tagebaubetrieb auf privatem Land in Arizona zusammengeführt haben, der konventionelle Haufenlaugung von Oxid und angereichertem Material verwendet.

Auf gesellschaftlicher Ebene unterstützt unsere Gemeinde mit 87 % weitgehend unser Projekt, das weiter in Richtung Produktion voranschreitet, und unsere Genehmigungsstrategie liefert weiterhin Änderungen, die auf dem wachsenden Projekt Cactus basieren. Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir durch die Unterstützung von Unternehmen und Institutionen gut finanziert, um auf der PEA von 2024 aufzubauen und das Unternehmen auf der Ebene der Anlagen zu optimieren. Das Hauptaugenmerk wird auf Trade-off-Studien als Teil der PFS 2025 liegen, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres vorgelegt werden soll. Der Genehmigungsänderungsprozess wird durch die PFS 2025 definiert, wobei beabsichtigt ist, alle wichtigen Genehmigungen bis zum Abschluss der DFS vorliegen zu haben. Unser Team wird nach der Veröffentlichung der PFS 2025 ein Ausschreibungsverfahren für die Fertigstellung einer DFS einleiten."

Bohren

Der Plan des Explorationsteams für 2025 besteht darin, die abgeleitete Mineralressource, wie sie in der PEA 2024 definiert wurde, für die eigenständige PFS 2025 in die angezeigte Kategorie hochzustufen. Dazu sind insgesamt 66 Bohrungen auf ~90.000 Fuß (27.756 m) in der Parks/Salyer-Lagerstätte und jeweils mindestens 20.000 Fuß (6.200 m) in Cactus West und Cactus East erforderlich, was einem Minimum von 130.000 Fuß (40.000 m) an Bohrungen entspricht. Alle Bohrungen werden voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Zur Unterstützung des Programms waren drei der vier Bohrgeräte bei Parks/Salyer aktiv, wobei insgesamt 20 Bohrungen auf 34.658 Fuß (10.564 m) abgeschlossen wurden. Darüber hinaus werden viele dieser Bohrungen auch zur Unterstützung der geotechnischen und hydrogeologischen Studien im Zusammenhang mit der bevorstehenden PFS verwendet. Das vierte Bohrgerät ist derzeit bei Cactus stationiert und hat ein Loch bei Cactus East auf 2.040 Fuß (622 m) und ein Loch bei Cactus West auf 1.123 Fuß (342 m) des Plans 2025 abgeschlossen. Die DFS-Bohrungen werden durch potenzielle Empfehlungen in der PFS 2025 beeinflusst.

Fortschrittliche technische Studien

Das Projektteam wird sich auf alle Aktivitäten konzentrieren, die mit der Fertigstellung der PFS 2025 in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zusammenhängen. Zu den abzuschließenden Aktivitäten gehören geotechnische und hydrologische Studien, die Modellierung von Mineralressourcen und Studien zur Optimierung des Minenbetriebs, die neue Technologien zur Senkung der Kosten pro abgebauter Tonne sowie Umweltaspekte bewerten. Alle zusätzlichen Studien, die für eine DFS erforderlich sind, werden von der PFS 2025 beeinflusst werden.

Metallurgie

Metallurgische Testprogramme für die PFS 2025 sind im Gange, wie in der PEA 2024 empfohlen. Die metallurgischen Tests werden hauptsächlich Material aus der Lagerstätte Parks/Salyer sowie zwei Säulen aus Cactus West umfassen. Alle metallurgischen Tests werden von kommerziellen metallurgischen Labors durchgeführt, wie dies auch für 2024 der Fall war. Weitere Einzelheiten zu den metallurgischen Plänen für 2025 finden Sie in der ASCU-Pressemitteilung vom 10. Dezember 2024. Alle zusätzlichen metallurgischen Arbeiten, die für eine DFS erforderlich sind, werden in der PFS 2025 berücksichtigt.

Genehmigungen

Alle wichtigen Genehmigungen, die auf der PEA von Cactus 2021 basieren, sind abgeschlossen, einschließlich der Genehmigung zum Schutz des Grundwasserleiters, der Genehmigung für industrielle Luftverschmutzung und der Genehmigung für die Rekultivierung von Bergbauland. Die Wasserrechte und der Zugang zu Wasser sind gesichert und das Unternehmen beantragt die SWPPP- und Staubgenehmigungen jährlich neu. Auf der Grundlage der PFS 2024 wurde die Genehmigung für die industrielle Luftzufuhr im vierten Quartal 2024 geändert, und die Änderung zum Schutz des Grundwasserleiters wird derzeit geprüft. In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 werden die Änderungen der Genehmigungen zum Schutz des Grundwasserleiters, der industriellen Luftgenehmigung und der Genehmigung zur Rekultivierung von Bergbauland auf der Grundlage der anstehenden PFS 2025 beginnen. Möglicherweise sind Änderungen von der PFS 2025 bis zur DFS erforderlich, und alle potenziellen Änderungen werden durch das Voranschreiten der DFS informiert.

Der Zeitplan für die bereits erteilten und noch ausstehenden Genehmigungen ist in Abbildung 2 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78344/ASCU_04022025_DEPRcom.002.png

ABBILDUNG 2: Zeitplan für Genehmigungen

