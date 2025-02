EQS-News: EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Börsengang

EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse



06.02.2025

EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse

Listing der neuen Anleihe erfolgt im Segment “corporates prime”

Höhere Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien

Wien, 06. Februar 2025 – Die EPH Group AG hat mit der Wiener Börse AG vereinbart, die neue Anleihe 2025/2032 (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) zukünftig im Segment „corporates prime“ der Wiener Börse listen zu lassen. Damit verpflichtet sich die Gesellschaft zur Einhaltung erhöhter Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien.

Die neue Anleihe 2025/2032 (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz von 10% p.a. und monatlicher Zinszahlung kann während der Angebotsfrist über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) sowie bis zum 18. Februar 2025 zusätzlich über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart gezeichnet werden.

Die Anleihe notiert voraussichtlich ab Montag, den 24. Februar 2025 im Segment „corporates prime“ der Wiener Börse sowie im Freiverkehr der Börse Stuttgart.

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: „Mit dem freiwilligen Upgrade in ein höherwertiges Börsensegment unterstreichen wir erneut, dass wir durch mehr Transparenz und Publizität Vertrauen für unsere Investoren schaffen wollen. Bereits bei der Strukturierung unserer neuen Anleihe haben wir mit dem Sicherungskonzept zugunsten der Anleihegläubiger das Risikoprofil deutlich reduziert. Und mit dem geplanten Börsengang der EPH Group und der parallel dazu geplanten Erhöhung des Eigenkapitals wollen wir das Risiko für die Anleiheinvestoren zusätzlich verringern.“

Über Corporates Prime der Börse Wien:

Der „corporates prime“ der Wiener Börse AG ist ein Marktsegment für öffentlich angebotene Unternehmensanleihen, in dem sich Emittenten zur Einhaltung erhöhter Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien verpflichten. Insbesondere müssen geprüfte Jahresabschlüsse und Halbjahresberichte veröffentlicht sowie die für die Anleihe relevanten Finanzkennzahlen regelmäßig aktualisiert werden.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

