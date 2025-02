EQS-News: Rational AG wächst erfolgreich – vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Rational AG wächst erfolgreich – vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024



06.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Rational AG wächst erfolgreich – vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

318 Millionen Euro Umsatzerlöse im vierten Quartal 2024 – 1,194 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024

iVario-Umsatzerlöse wachsen um 16 Prozent - iCombi steigt um 5 Prozent

Starkes Wachstum in Americas und Europa

EBIT-Marge steigt auf 26,3 Prozent

Landsberg am Lech, 6. Februar 2025 „2024 war ein wirtschaftlich anspruchsvolles, jedoch für Rational sehr erfolgreiches Jahr“, berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 6. Februar 2025 die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024.

Umsatzerlöse wachsen gemäß vorläufigen Berechnungen um 6 Prozent auf 1,194 Milliarden Euro

Nach vorläufigen Berechnungen erreichen die Umsatzerlöse des RATIONAL Konzerns im Jahr 2024 einen neuen Rekordwert von 1,194 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,126 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Wachstum von 68 Millionen Euro oder 6 Prozent im Vorjahresvergleich. Im vierten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse um 9 Prozent ebenfalls auf ein neues Rekordhoch von 318 Millionen Euro. Besonders die beiden größten Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika lieferten mit einem Umsatzplus von jeweils rund 7 Prozent einen wichtigen Wachstumsbeitrag im Jahr 2024. In Nordamerika konnte sich RATIONAL damit erfolgreich gegen den flachen Markttrend durchsetzen. Die Umsatzerlöse in Lateinamerika überschritten den Vorjahreswert auf niedrigerem absolutem Niveau sogar um 17 Prozent. Nach dem starken Wachstum des Vorjahres verzeichnete Rational in Asien etwas geringere Umsatzerlöse als im Vorjahr. In Deutschland konnte das Unternehmen ein Wachstum von 2 Prozent verzeichnen.

Mit einem Plus von 16 Prozent stiegen die Umsatzerlöse der Produktgruppe iVario besonders erfreulich. Die Produktgruppe iCombi konnte den Vorjahreswert um 5 Prozent übertreffen.

314 Millionen Euro EBIT bei EBIT-Marge von 26,3 Prozent

Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung konnte Rational auch starke Ertragskennzahlen verzeichnen. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) lag mit 314 Millionen Euro um 13 Prozent über dem Vorjahreswert und damit so hoch wie noch nie. „Wie schon in den Vorquartalen profitierten wir auch zum Jahresende von einem stabilen Kostenniveau in Verbindung mit erfreulichem Umsatzwachstum“, erklärt CFO Jörg Walter. „Vor allem positive Effekte auf der Beschaffungsseite haben unsere EBIT-Marge gestärkt. Gleichzeitig haben wir durch die Erhöhung unserer Forschungs- und Entwicklungsausgaben weiter in die Zukunft von RATIONAL investiert“, ergänzt der CFO.

Vorsichtig optimistisch und gut positioniert für die Zukunft

„Wir beobachten die wirtschaftliche und geopolitische Entwicklung aufmerksam“, sagt Dr. Peter Stadelmann. „Aufgrund unserer starken Positionierung im Markt, unserer außerordentlich gesunden Bilanz und der guten Liquiditätsposition sehen wir uns gut für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet“, stellt der CEO in Aussicht. Detaillierte Kennzahlen, Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024 werden am Morgen des 27. März 2025 veröffentlicht. An diesem Tag hält das Unternehmen zudem seine Bilanzpressekonferenz und einen Earnings Call ab.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Combi-Dämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet RATIONAL eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote.

