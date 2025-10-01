EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



01.10.2025

Hiermit gibt die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.06.2025

Ort:

https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.06.2025

Ort:

https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025

Ort:

https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025

Ort:

https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/

Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Le Quartier Hornbach 19 67433 Neustadt Deutschland

