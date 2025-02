IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI sichert sich zwei staatliche Förderungen zur Beschleunigung der globalen Expansion und Innovation

IRW-PRESS: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI sichert sich zwei staatliche Förderungen zur Beschleunigung der globalen Expansion und Innovation

Toronto, Ontario--(11. Februar 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI), ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Marketing- und Werbetechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich zwei staatliche Förderungen im Gesamtwert von 150.000 USD über die Programme CanExport und Mitacs erhalten hat. Die Mittel aus diesen Programmen werden strategisch eingesetzt, um die wichtigsten Initiativen von BrandPilot AI zu unterstützen, darunter die Expansion in wachstumsstarke internationale Märkte, die Weiterentwicklung der KI-Forschung und -Entwicklung sowie die Stärkung von Partnerschaften mit Branchenführern und akademischen Institutionen.

Das CanExport-Programm, das von der kanadischen Regierung verwaltet wird, bietet finanzielle Unterstützung für kanadische Unternehmen, die global expandieren möchten. Mit diesen Mitteln wird BrandPilot AI seine internationalen Geschäftsentwicklungsinitiativen vorantreiben, darunter die Zusammenarbeit mit Partnern und Aktivitäten zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Unternehmens auf globaler Ebene, beispielsweise durch Branchenveranstaltungen.

Zusätzlich hat BrandPilot AI eine Förderung durch Mitacs erhalten, eine nationale Forschungsorganisation, die Innovationen durch Partnerschaften zwischen Industrie und Wissenschaft fördert. Die Mitacs-Förderung ermöglicht es dem Unternehmen, seine KI-gestützten Werbetechnologien weiterzuentwickeln, indem es mit führenden Forschern zusammenarbeitet, um seine Fähigkeiten im Bereich Influencer-Marketing, programmatische Medien und Betrugserkennung zu verfeinern und auszubauen.

Der Erhalt dieser Förderungen ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und globales Wachstum, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. Wir haben einige sehr bedeutende, aber unterversorgte Chancen identifiziert, für die uns die Mitacs-Förderung ermöglicht, bahnbrechende KI-Lösungen zu entwickeln. Dies versetzt uns in die Lage, unseren Kunden eine überdurchschnittliche Kapitalrendite zu bieten - genauso wie unsere bestehenden Angebote es tun. Die CanExport-Förderung ermöglicht es uns, unsere internationalen Marketingbemühungen auszuweiten und unsere Sichtbarkeit sowie Marktdurchdringung zu erhöhen, um eine bedeutende Position in diesen milliardenschweren Zielmärkten aufzubauen.

Zusätzlich zu diesen Förderungen hat BrandPilot AI Anträge für drei weitere staatliche Förderprogramme eingereicht, die jeweils einen siebenstelligen Wert haben. Sollten diese Förderungen bewilligt werden, würden sie die aggressive Expansionsstrategie des Unternehmens weiter unterstützen und Fortschritte in der KI-Forschung, Produktentwicklung sowie der globalen Marktdurchdringung vorantreiben. Das Unternehmen bleibt optimistisch hinsichtlich dieser Möglichkeiten und treibt weiterhin Innovationen im Bereich KI-gestützter Werbetechnologien voran.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Informationen und Aussagen über oder in Bezug auf das zukünftige Geschäft, den Betrieb, die finanzielle Leistung, die Perspektiven sowie andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen des Unternehmens umfassen können, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Solche Aussagen beinhalten die erwarteten Auswirkungen der CanExport- und Mitacs-Zuschüsse, die Fähigkeit des Unternehmens, in wachstumsstarke internationale Märkte zu expandieren, die KI-Forschung und -Entwicklung zu verbessern sowie Partnerschaften mit der Industrie und der Wissenschaft zu stärken. Darüber hinaus beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen Erwartungen im Zusammenhang mit den ausstehenden Anträgen des Unternehmens auf drei weitere staatliche Zuschüsse in siebenstelliger Höhe und deren potenziellen Auswirkungen auf die Wachstumsstrategie von BrandPilot AI.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten und unterliegen Annahmen sowie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Annahmen, auf denen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, Fördermittel effektiv zu nutzen, seine internationale Expansionsstrategie umzusetzen und zusätzliche Fördermittel zu sichern.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen angemessen sind, kann angesichts der Verwendung von Annahmen sowie der erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die solchen Informationen und Aussagen innewohnen, keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen tatsächlich zutreffend sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Unsicherheiten vorzunehmen und sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu verlassen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten ab dem Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder die Gründe für tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse anzugeben, die von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen prognostizierten abweichen könnten oder tatsächlich abweichen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung einzusehen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/240398.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/8851613700191523/BrandPilot_AI_Secures_Two_Government_Grants_to_Accelerate_Global_Expansion_and_Innovation

