IRW-News: IperionX: IperionX erhält vom US-Verteidigungsministerium 47,1 Mio. $ zur Sicherung der Titan-Lieferketten in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: IperionX: IperionX erhält vom US-Verteidigungsministerium 47,1 Mio. $ zur Sicherung der Titan-Lieferketten in den Vereinigten Staaten

17. Februar 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom US-Verteidigungsministerium (U.S. Department of Defense, DoD) einen Auftrag im Wert von bis zu 47,1 Millionen USD erhalten hat, um die industrielle Basis der US-Verteidigung zu stärken, indem die Entwicklung einer resilienten, kostengünstigen und vollständig integrierten US-Lieferkette für Titan von der Mineralförderung bis hin zur Metallherstellung forciert wird.

Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft investieren IperionX und das DoD zusammen 70,7 Mio. USD in ein zweistufiges Entwicklungsprogramm, das sich über einen Zeitraum von zwei Jahren erstreckt. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten für Titan in den Vereinigten Staaten zu stärken und damit die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Resilienz zu unterstützen.

In der ersten Phase hat das DoD im Rahmen des sogenannten Industrial Base Analysis and Sustainment Program (IBAS) 5 Mio. USD zugesagt, während IperionX 1 Mio. USD beisteuert, um das Titan Critical Minerals Project in Tennessee zügig bis zur Erschließungsreife auszubauen. Mit diesem wichtigen Meilenstein soll eine neue heimische Quelle für kritische Mineralien wie Titan, Seltene Erden und Zirkon geschaffen werden.

Die verbleibenden 42,1 Mio. USD, die im Rahmen des Auftrags zugesagt wurden, werden voraussichtlich vom DoD über die Laufzeit des Vertrags gebunden. Die Mittel sollen der Förderung der vertikalen Integration und der Steigerung der Titanproduktionskapazitäten auf dem Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia dienen.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, erklärt:

Diese Auftragsvergabe markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Mission von IperionX, eine heimische Titanindustrie in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Die amerikanische Industrie war in Bezug auf dieses kritische hochfeste Metall viel zu lange auf Lieferketten unter ausländischer Kontrolle angewiesen. Die von IperionX entwickelten Technologien eröffnen in Verbindung mit dem Titan Project einen Weg zur Schaffung einer resilienten, durchgängigen US-Titanlieferkette. Wir sind stolz darauf, vom Verteidigungsministerium als wichtiger Partner für die Stärkung der industriellen und militärischen Kompetenzen der USA ausgewählt worden zu sein.

Titan ist für die Luftfahrt-, Verteidigungs-, Automobil-, Raumfahrt- und Konsumgüterbranchen ein kritischer Rohstoff, aber die hohen Kosten und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten haben seine breite Anwendung eingeschränkt. Die von IperionX entwickelten Technologien der wasserstoffunterstützten metallothermischen Reduktion (Hydrogen-Assisted Metallothermic Reduction, HAMR) und des Sinterns und der Phasenumwandlung mittels Wasserstoff (Hydrogen Sintering and Phase Transformation, HSPT) bieten einen Weg zur Herstellung von kostengünstigem und leistungsstarkem Titan.

Im Jahr 2023 führte das DoD eine Marktforschungsanalyse durch, um praktische Alternativen zur derzeitigen, von Importen dominierten Lieferkette für hochreinen Titanschwamm und Titanlegierungen zu ermitteln. Das DoD stellte fest, dass die ideale Lösung darin besteht, Erz im Inland abzubauen, zu verarbeiten und zu veredeln und Titanschrott zu recyceln, um Titanprodukte herzustellen und dabei eindeutige Vorteile in Bezug auf Materialqualität und Kosten zu erzielen und die verfahrenstechnische Energieeffizienz im Vergleich zu den derzeitigen Methoden (d. h. dem Kroll- oder Hunter-Verfahren) zu verbessern.

Diese Bemühungen veranlassten das DoD, im Jahr 2024 eine wettbewerbsorientierte Ausschreibung zu veröffentlichen und von der Industrie Vorschläge zur Verbesserung der Resilienz in der Titan-Lieferkette einzuholen. Ziel der Ausschreibung des DoD war es, Titan durch innovative Verfahren im Inland zu beschaffen und zu produzieren und so den Bedarf des US-Militärs an Titan zu decken. IperionX hat in seinem Angebot, das den Zuschlag erhielt, eine einzigartige End-to-End-Lösung für die Errichtung einer heimischen Titan-Lieferkette in den Vereinigten Staaten aufgezeigt.

In der Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem IBAS-Programm des Verteidigungsministeriums wird zum Ausdruck gebracht, dass die Regierung Trump der Sicherung heimischer Lieferketten für kritische Mineralien und Metalle sowie der Resilienz der US-Produktionskapazitäten oberste Priorität einräumt.

IperionX wird mit seiner Titan-Lieferkette, die sämtliche Stufen von der Mineralförderung bis hin zur Metallherstellung umfasst, die modernen US-Branchen unterstützen und ihnen eine kostengünstige, skalierbare und resiliente Lösung an die Hand geben. IperionX freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem DoD und Partnern aus der Industrie, um diese wegweisende Initiative umzusetzen.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Einzelheiten des Auftrags

IperionX hat einen Auftrag im Wert von bis zu 47,1 Mio. USD erhalten, um die industrielle Basis der US-Verteidigung zu stärken. Die Vertragsparteien sind IperionX einerseits und die Vereinigten Staaten von Amerika (US-Regierung) andererseits. Im Rahmen dieses Auftrags ist ein Gesamtinvestment von bis zu 70,7 Mio. USD in ein zweistufiges Entwicklungsprogramm vorgesehen, das sich über einen Zeitraum von 24 Monaten erstreckt, wobei die US-Regierung 47,1 Mio. $ und IperionX 23,6 Mio. $ bereitstellt.

Für die erste Phase hat die US-Regierung 5 Mio. $ zugesagt, während IperionX einen Beitrag in Höhe von 1 Mio. $ leistet. Diese Mittel werden für Machbarkeitsstudien für das Titanprojekt verwendet. Die verbleibenden 42,1 Mio. $, die im Rahmen des Auftrags vergeben wurden, werden voraussichtlich von der US-Regierung über die Laufzeit des Vertrags gebunden. Die Mittel sollen der Förderung der vertikalen Integration und der Steigerung der Titanproduktionskapazitäten auf dem Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia dienen. Die US-Regierung behält sich das Recht vor, aus Gründen des technischen Fortschritts, des Bedarfs der US-Regierung und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln von einer Projektförderung abzusehen. Jede der Vertragsparteien ist berechtigt, den Vertrag jederzeit zu beenden.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt (Titan Critical Minerals Project) beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titnametalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren, oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

