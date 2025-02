Mercedes-Benz Aktie: China-Markt schwächelt – 50-Euro-Marke im Fokus

Ein Rückgang des Absatzes auf dem chinesischen Markt und die Schwäche in der Eurozone haben dem Automobilhersteller Mercedes-Benz in 2024 einen Gewinneinbruch beschert. Mit Einsparungen sowie neuen Modellen will sich der Autobauer gegen die Krise stemmen. Laut IG-Indikation geben die Anteilsscheine am Donnerstagvormittag und damit nach Bekanntgabe der Ergebnisse zunächst um rund 1,65 Prozent ca. 60 Euro je Anteilsschein nach.

Betriebsergebnis sinkt um fast Ein Drittel ab

Das Betriebsergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite (bereinigt) fiel in der Sparte PKW um 4,5 Prozent auf 8,1 Prozent. Im Sektor „Vans“ ging der operative Gewinn ebenfalls zurück. Dem Mercedes-Chef Källenius zufolge sei das Ergebnis „solide“ in einem sehr herausfordernden Marktumfeld, hieß es.