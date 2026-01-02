AKTIE IM FOKUS 2: Tesla vor Verkaufszahlen erholt - Robotik und autonomes Fahren

(Neu: vorbörslicher US-Kurs, XPeng)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Tesla ist nach Gewinnmitnahmen im nachweihnachtlichen Handel ein guter Start ins Jahr 2026 geglückt. Im Fokus stehen gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres die am Nachmittag erwarteten Absatzzahlen des E-Autobauers.

Im vorbörslichen US-Handel wechselten die Tesla-Papiere am Freitag für 457 US-Dollar den Besitzer. Das ist ein Kursplus von 1,6 Prozent. Bis zum Rekordhoch von fast 499 Dollar vom 22. Dezember fehlten damit noch rund zehn Prozent, nachdem manch ein Anleger im eher dünnen Handel nach Weihnachten den starken Lauf der Aktien genutzt hatte, um Kasse zu machen.

Mit Blick auf die erwarteten Auslieferungszahlen rechnen Analysten laut Bloomberg-Daten im Durchschnitt für das vierte Quartal 2025 mit rund 440.900 Fahrzeugen. Das wäre ein Minus von elf Prozent im Jahresvergleich. Allerdings würde ein noch schwächerer Absatz nicht überraschen, nachdem Tesla dieses Mal ungewöhnlicherweise einen eigenen Analystenkonsens veröffentlicht hat, der einen Rückgang um 15 Prozent signalisiert.

Und auch auf 2026 schauen die Branchenexperten nicht allzu optimistisch. Die durchschnittliche Schätzung für die Auslieferungen in diesem Jahr sank zuletzt auf rund 1,8 Millionen Fahrzeuge - nach wohl rund 1,6 Millionen 2025. Zum Vergleich: Noch vor zwei Jahren lag die Prognose für 2026 bei mehr als 3 Millionen verkauften Fahrzeugen.

Wichtigster Grund für die träge Entwicklung ist neben Musk selbst, der mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump auch bestimmte potenzielle Käuferschichten vergrätzt haben dürfte, vor allem die Konkurrenz durch chinesische Autobauer. So erreichte der Wettbewerber BYD 2025 das eigene Absatzziel und dürfte damit nun als weltweit größter E-Autobauer vor Tesla liegen. BYD lieferte 2025 mit rund 4,6 Millionen Fahrzeugen aus knapp acht Prozent mehr aus als im Vorjahr, darunter 2,3 Millionen reine E-Autos. Die Zahl der verkauften E-Autos zog damit um 28 Prozent an.

Allerdings ist Tesla aus Anlegersicht mittlerweile auch weniger eine Wette auf E-Autoverkäufe, sondern auf das Geschäft mit selbstfahrenden Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern. In diesen Feldern macht auch der chinesische E-Autobauer XPeng seit einiger Zeit immer stärker auf sich aufmerksam, der auch am Donnerstag Absatzzahlen für 2025 veröffentlicht hatte. Der Autoverkauf stieg demnach um 126 Prozent auf fast 430.000 Stück.

Tesla-Aktionäre setzen mit Blick auf die Robotaxis und Roboter-Geschäfte vor allem darauf, dass Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt, nachdem die Anteilseigner Anfang November einem Riesen-Vergütungspaket für den Manager zugestimmt hatten. Mit diesem kann Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten.

Die Hoffnung hatte den Tesla-Aktienkurs vor allem im letzten Drittel 2025 angetrieben, sodass trotz des Kurseinbruchs bis weit in den April hinein für das alte Jahr ein Kurszuwachs von gut elf Prozent auf dem Zettel steht. Seit dem Jahrestief im April hatte sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Damit kam Tesla per Ende 2025 auf einen Börsenwert von rund 1,4 Billionen Dollar.

Tesla-Chef Musk ist unter anderem wegen seines Tesla-Aktienpakets mit einem Vermögen von derzeit mehr als 600 Milliarden Dollar der weltweit vermögendste Mensch. Er hat auch Anteile am Raumfahrtunternehmen SpaceX. Dieser soll in diesem Jahr an die Börse gebracht werden - dabei wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Bewertung von mehr als einer Billion Dollar angestrebt./mis/edh/zb/men