GNW-News: Merus hält Vorträge auf bevorstehenden Investorenkonferenzen

^UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Massachusetts, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (https://merus.nl/) (Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen für klinische Onkologie, das innovative, multispezifische Antikörper in voller Länge und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Biclonics(®), Triclonics(®) und ADClonics(®)) entwickelt, gab heute bekannt, dass Dr. Bill Lundberg, Präsident und Chief Executive Officer von Merus, an den folgenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird: * TD Cowen 45th Annual Health Care Conference: Dienstag, 4. März, 9:10 Uhr (Eastern Time) * Leerink Partners Global Healthcare Conference: Montag, 10. März, 11:20 Uhr (Eastern Time) Die Webcasts der Präsentationen werden zeitgleich auf der Investorenseite (https://ir.merus.nl/event-calendar) der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt. Die archivierte Präsentation steht dort für eine begrenzte Zeit nach der Veranstaltung zur Verfügung. Über Merus Merus (https://merus.nl/about/) ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Onkologie, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als Multiclonics (https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/)(®) (https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/) bekannt sind. Multiclonics(®) werden mittels Standardverfahren der Branche hergestellt und haben in vorklinischen und klinischen Studien gezeigt, dass sie mehrere der gleichen Eigenschaften wie herkömmliche humane monoklonale Antikörper aufweisen, wie z. B. eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus (https://merus.nl/) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/merus). Multiclonics(®), Biclonics(®), Triclonics(®) und ADClonics(®) sind eingetragene Marken von Merus N.V. °