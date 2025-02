EQS-News: Bio-Gate AG: Medizinisches CBD-Muskelpflege-Gel von Bio-Gate erhält in klinischer Studie Testergebnis „sehr gut“

EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Sonstiges

Bio-Gate AG: Medizinisches CBD-Muskelpflege-Gel von Bio-Gate erhält in klinischer Studie Testergebnis „sehr gut“



26.02.2025 / 11:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION

Medizinisches CBD-Muskelpflege-Gel von Bio-Gate erhält in klinischer Studie Testergebnis „sehr gut“

Vermarktungsbasis durch Anwendungsstudie gestärkt

Internationalisierung gestärkt – medizinische CBD-Pflegeprodukte in weiteren europäischen Märkten eingeführt

CBD-Produkte als Wachstumstreiber bei Dermakosmetik und Wundpflege

Nürnberg/Bremen, 26. Februar 2025 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, hat in einer erfolgreich abgeschlossenen, klinischen Anwendungsstudie unter dermatologischer Kontrolle für das vitalisierende CBD-Muskel-Gel mit Arnika- und Rosskastanien-Extrakt das Testurteil „sehr gut“ erhalten. Ein solches Testurteil sollte sich erfahrungsgemäß positiv auf die Nachfrage auswirken. Die gewonnenen Daten dienen als Basis für weitere CBD-Produkte im Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege.

Die Anwendungsstudie wurde von Dezember 2024 bis Januar 2025 von dem unabhängigen dermatologischen Institut Dermatest GmbH, Münster, durchgeführt. Über einen Zeitraum von insgesamt vier Wochen verwendete eine zweistellige Anzahl von Probanden das Testprodukt ein bis mehrmals täglich an Körperbereichen mit leichten Gelenkschmerzen, leicht überwärmten Gelenken oder leichten Beweglichkeitseinschränkungen. In der Gruppe der Probanden befanden sich zudem Sportler mit Muskelkater und dadurch leichten Bewegungseinschränkungen. Aufgrund des Studiendesigns und der bestätigten Hautverträglichkeit vergab Dermatest das Testurteil „sehr gut“. Für das getestete Produkt kann zukünftig zudem das 5-Sterne-Siegel verwendet werden. Das 5-Sterne-Siegel von Dermatest beschreibt langfristige Anwendungstestungen, die größtmögliche Sicherheit bieten und spätere Hautreaktionen weitestgehend ausschließen können. Produkte, die so bewertet werden, dürfen zudem als „klinisch getestet“ ausgewiesen werden. Die Ergebnisse belegen die in der wissenschaftlichen Literatur genannten Eigenschaften von CBD und sollen als Basis für weitere Produkte mit CBD dienen.

Dermatest ist ein renommiertes, unabhängiges Testinstitut in Münster, das seit 1978 Produkte auf Hautverträglichkeit prüft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und wissenschaftlicher Expertise gewährleistet Dermatest zuverlässige und aussagekräftige Testergebnisse, die höchsten dermatologischen Standards entsprechen. Das CBD Muskel-Gel wurde mit dem Dermatest-Siegel ausgezeichnet und gibt den Verbrauchern die garantierte Sicherheit sowie das Wissen, dass jedes Produkt dermatologisch geprüft und getestet wurde.

Eigenschaften und Wirkungsweise und von CBD (Cannabidiol)

CBD zeigt in topischen Pflegeprodukten eine positive Wirkung, die durch wissenschaftliche Studien bestätigt wurde. Die Haut enthält das Endocannabinoidsystem (ECS) mit den Rezeptoren CB1 und CB2, die in verschiedenen Hautzellen, einschließlich Schweißdrüsen und Haarfollikeln, vorhanden sind. Laut wissenschaftlichen Publikationen erreicht topisch aufgebrachtes CBD diese Rezeptoren und entfaltet verschiedene Wirkungen. Zudem wirkt CBD antiinflammatorisch, indem es die Ausschüttung entzündungsfördernder Stoffe wie die Interleukine IL-6 und IL-17 verringert und die Produktion des entzündungshemmenden IL-10 anregt. Bemerkenswert ist, dass diese Effekte scheinbar unabhängig von den Cannabinoid-Rezeptoren auftreten.

Weitere Vorteile von CBD sind:

Reduktion des Feuchtigkeitsverlust in der Haut

Stärkung der Hautbarriere

Linderung des Juckreizes

Reduktion von Akne durch seine antibakterielle Wirkung

Verbesserung bei trockener Haut, Hautschäden, Hautausschlägen und Schuppenbildung

Die Wirkung kann dazu beitragen, Entzündungen durch das Bakterium Staphylococcus aureus zu verhindern, was besonders bei atopischer Dermatitis wichtig ist.

Antioxidative Wirkung: CBD stoppt Kettenreaktionen, die durch freie Radikale entstehen. Es kann freie Radikale einfangen oder sie in weniger aktive Formen umwandeln. Zusätzlich hilft das Endocannabinoid-System dabei, spezielle Enzyme, wie die antioxidative Superoxiddismutase, zu aktivieren.

In Studien, die in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt werden, konnten auf die Haut aufgetragene CBD-Gele deutlich die Schwellung der Gelenke sowie Schmerzen reduzieren.

CBD-Produkte als Wachstumstreiber bei Dermakosmetik und Wundpflege

Die Bio-Gate AG entwickelt für Kunden dermatologische Hautpflegeprodukte, die auf medizinischem CBD basieren oder in Kombination mit anderen Wirkstoffe – wie etwa MicroSilverBGTM – wirken. Gemeinsam entwickeln die Inhaltsstoffe synergistische Wirkeffekte. Seit der erfolgreichen Markteinführung der ersten CBD-Produkte im Jahr 2023 hat das Unternehmen mittlerweile eine umfangreiche Angebotspalette an medizinischen Pflegeprodukten etabliert, die CBD beinhalten. Die vorliegende Studie liefert zudem Belege, dass die Wirksamkeit von kosmetischen Produkten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen durch die Integration von CBD noch erheblich gesteigert werden kann. Zu diesen Anwendungsbereichen gehören Muskelentspannung, Age Control, Anti-Pollution Care, extrem trockene und atopische Haut, Rasur-Pflege, Rosacea und Anti-Akne. Das Management der Bio-Gate AG sieht hier interessante Ansätze für weitere Pflegeprodukte.

Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Pflegeprodukten, die auf Cannabidiolen basieren, stetig mit prozentual hohen Zuwachsraten wächst. Die Marktforscher von Statista schätzen, dass der legale europäische Cannabis-Markt im Jahr 2025 auf rund 3,17 Mrd. Euro steigen wird. Das entspricht einem Zuwachs von rund 47 Prozent (2024: rund 2,15 Mrd. Euro).

Thomas Konradt, Vorstand & Head of Regulatory Affairs der Bio-Gate AG sagt: „Das Testergebnis eröffnet uns und unseren Kunden eine noch stärkere Vermarktungsbasis beim CBD-Gel, da solche unabhängigen Anwendungstests die Kaufentscheidung der Endverbraucher beeinflussen. Dazu belegt die Studie, dass wir stets dazu in der Lage sind, für unsere Kunden neue, innovative Wirkkosmetik zu entwickeln, die alle gewünschten Eigenschaften erfüllt und gleichzeitig dem Konsumenten höchste Sicherheit bei bestimmungsgemäßem Verbrauch bietet. Die Bio-Gate AG ist über die hohe Produktsicherheit hinaus ein verlässlicher, flexibler und innovativer Partner für Hersteller von medizinischen Körperpflegemitteln und Wirkkosmetik.“

Kontakt:

Investor Relations

Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)152 34221966

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von „U.S. persons“ angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.

26.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 100 Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 101 E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de Internet: www.bio-gate.de ISIN: DE000BGAG981 WKN: BGAG98 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2091883

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2091883 26.02.2025 CET/CEST