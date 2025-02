EQS-News: NFON AG bleibt auf Wachstumskurs mit starkem Ergebnis- und Cashflow-Anstieg

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

NFON AG bleibt auf Wachstumskurs mit starkem Ergebnis- und Cashflow-Anstieg



27.02.2025

NFON AG bleibt auf Wachstumskurs mit starkem Ergebnis- und Cashflow-Anstieg

Gesamtumsatz steigt um 6,1 % auf 87,3 Mio. EUR

Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz bei 92,9 % (2023: 93,7 %)

Bereinigtes EBITDA wächst signifikant um 48 % auf 12,3 Mio. EUR

Free Cashflow erhöht sich deutlich auf 6,5 Mio. EUR

Prognose 2025: Umsatzwachstum von 8 % bis 10 % sowie bereinigtes EBITDA von 13,5 Mio. EUR bis 15,5 Mio. EUR

Strategieupdate „NFON NEXT 2027“: nachhaltiges Wachstum, KI-Investitionen und Ertragssteigerung im Fokus

München, 27. Februar 2025 –NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation, veröffentlicht die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen zeigt eine klare Stärkung seiner Ertragskraft: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahr signifikant um 48 % auf 12,3 Mio. EUR und erreichte damit den oberen Korridor der Prognose. Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf 6,5 Mio. EUR (2023: 1,0 Mio. EUR) – ein Beleg für die nachhaltige Ertragskraft und Effizienz der strategischen Maßnahmen.



Das Wachstum wurde durch eine stabile Kundennachfrage und die erfolgreiche Erweiterung des Produktportfolios gestützt. Die Zahl der bei Kunden installierten Nebenstellen (Seats) wuchs moderat um 1,4 % auf 665.449 (2023: 655.967). Auch die Premium Solutions leisteten einen positiven Beitrag zur Umsatzentwicklung. Insgesamt erhöhte sich der Gesamtumsatz um 6,1 % auf 87,3 Mio. EUR (2023: 82,3 Mio. EUR). Der weiterhin hohe Anteil der margenstarken wiederkehrenden Umsätze von 92,9 % (2023: 93,7 %) unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells und die Fokussierung auf langfristig planbare Erträge.



Patrik Heider, CEO der NFON AG, sagt: „2024 war für NFON ein Jahr der Transformation – finanziell und technologisch. Mit einem starken EBITDA-Wachstum und einer deutlichen Verbesserung des Free Cashflows haben wir unsere Profitabilität nachhaltig gesteigert. Zudem hat die Akquisition von botario unsere Erwartungen übertroffen und leistet bereits einen signifikanten Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung. Dies bestätigt die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells und unsere Fähigkeit, profitables Wachstum zu generieren. Mit unserer Strategie „NFON NEXT 2027“ setzen wir 2025 auf eine konsequente Fortführung dieses Kurses – mit Fokus auf Ertragssteigerung, technologische Innovation und eine verstärkte Marktdurchdringung.“ NFON setzt dabei auf eine duale Transformation: Optimierung des Kerngeschäfts, um Effizienz und Rentabilität weiter zu steigern, sowie gezielte Investitionen in künstliche Intelligenz (KI), um neue Marktpotenziale zu erschließen und das Produktportfolio strategisch zu erweitern. Damit verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, nachhaltiges und profitables Wachstum schneller als der Wettbewerb zu realisieren.



Bereits im August 2024 stärkte NFON mit der Übernahme der botario GmbH seine Position im Bereich KI-gestützte Businesskommunikation. Jana Richter, Executive Vice President Artificial Intelligence & Innovation, treibt seit Oktober gemeinsam mit CTO Andreas Wesselmann in der AI & Innovation Organisation maßgeblich die Integration innovativer KI-Lösungen voran. Mit der Einführung des NFON Intelligent Assistant (Nia) und der geplanten Voice Mail Transcription ab März 2025 untermauert NFON seinen technologischen Führungsanspruch. Ergänzend dazu stellt die Eröffnung eines neuen Standorts im Kosovo einen bedeutenden Schritt zur Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie dar. Weitere Details dazu sind in der Pressemitteilung vom 26. Februar 2025 zu finden.



Für das Geschäftsjahr 2025 strebt NFON ein dynamisches Wachstum über dem Niveau der Vorjahre an. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die konsequente Umsetzung der Strategie „NFON NEXT 2027“, insbesondere der gezielte Ausbau und die Integration KI-gestützter Lösungen, die Optimierung operativer Prozesse und eine fokussierte Marktdurchdringung. Während wiederkehrende Umsätze weiterhin eine wesentliche Rolle spielen, rückt der Gesamtumsatz als primäre Wachstumskennzahl stärker in den strategischen Fokus. NFON prognostiziert für 2025 ein Umsatzwachstum im Korridor von 8 % bis 10 % (2023: 6,1 %) sowie ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 13,5 Mio. EUR bis 15,5 Mio. EUR (2023: 12,3 Mio. EUR).



Der vollständige und testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2024 wird am 17. April 2025 auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen.



Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 im Überblick:1

Mio. EUR 2024 2023 Veränderung Gesamtumsatz 87,3 82,3 6,1 % Wiederkehrende Umsätze 81,1 77,1 5,2 % Anteil wiederkehrender Umsätze 92,9 % 93,7 % – Nicht wiederkehrende Umsätze 6,2 5,2 19,2 % Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 7,1 % 6,3 % – ARPU blended2 (in EUR) 9,89 9,71 1,9 % Anzahl Seats 665.449 655.967 1,4 % EBITDA 10,8 6,8 59,3 % Bereinigtes EBITDA 12,3 8,4 48,0 %

1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.

2Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.

Kontakt InvestorRelations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



http://www.nfon.com/



