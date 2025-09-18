IRW-News: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited hinsichtlich Bereitstellung von Drohnenabwehrfunktionen für Nexus 20

IRW-PRESS: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited hinsichtlich Bereitstellung von Drohnenabwehrfunktionen für Nexus 20

Vancouver, BC - 18. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited (ASX: DRO) bekannt zu geben, um Drohnenabwehrfunktionen (C-UAS) für die Nexus 20-Plattform zu entwickeln und zu integrieren, die vom ukrainischen Verteidigungsministerium angefordert wurden.

Diese neue Vertraulichkeitsvereinbarung baut auf der kürzlich unterzeichneten Absichtserklärung (MOU) mit Babcock International und den zwischen drei Parteien abgeschlossenen Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Nokia Solutions and Networks Oy und Ericsson Limited auf, die die Zusammenarbeit bei den vollständigen 4G/5G-Telekommunikationssystemen für die Nexus 20 sicherstellen.

Angesichts der weltweit anerkannten Expertise von DroneShield im Bereich der Drohnenabwehrtechnologie wird die Nexus 20-Plattform um modernste Drohnenabwehrfunktionen erweitert werden, die einen soliden Schutz vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen aus der Luft in Einsatzumgebungen bieten.

Diese Vereinbarung mit DroneShield ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vollständig integrierten Verteidigungsfunktion, die den operativen Anforderungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums gerecht wird, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. Durch die Kombination der sicheren Kommunikation von Nokia und Ericsson, der Verteidigungskompetenz von Babcock und der Drohnenabwehrtechnologie von DroneShield ist die Nexus 20 weltweit einzigartig.

Das Nexus 20-Programm, das 50 vom ukrainischen Verteidigungsministerium angeforderte Plattformen umfasst, soll ein vollständig integriertes, sicheres und widerstandsfähiges System für moderne Verteidigungsoperationen bereitstellen. Die Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung stellt sicher, dass die Entwicklung des Drohnenabwehrsystems nun parallel zur bereits laufenden Telekommunikationsintegration voranschreiten kann.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über DroneShield Limited

DroneShield (ASX: DRO) bietet KI-gestützte Drohnenabwehrsysteme für eine Vielzahl von terrestrischen, maritimen oder luftgestützten Plattformen. Zu den Kunden von DroneShield zählen Militär, Nachrichtendienste, Regierungen, Strafverfolgungsbehörden, kritische Infrastrukturen und Flughäfen in über 30 Ländern in allen Teilen der Welt.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, prognostiziert und projiziert sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

