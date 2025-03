Siltronic auch unterm Strich mit deutlichem Gewinnrückgang

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie Siltronic hat 2024 einen deutlichen Ergebnisrückgang verzeichnet. Der Überschuss sank von gut 201 auf rund 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der endgültigen Resultate des vergangenen Jahres mitteilte. Neben dem bereits bekannten Rückgang des operativen Gewinns (Ebitda), der unter einer weiterhin trägen Nachfrage in weiten Teilen des Elektronikchipmarkts abseits von KI-bezogener Technik litt, lag das auch an einer höheren Steuerquote.

Auf 2025 blickt die Unternehmensführung um Siltronic-Chef Michael Heckmeier wie schon zur Vorlage von Eckdaten Anfang Februar weiterhin vorsichtig. Grund sind nur langsam sinkende Lagerbestände bei Chipherstellern und deren Kunden. Daher dürfte der Umsatz in etwa auf dem Niveau von 2024 stagnieren, als er um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gefallen war.

Trotz der trägen Entwicklung und der hohen Investitionen der vergangenen Jahre etwa in den Neubau einer Fabrik in Singapur sieht sich das Unternehmen finanziell solide aufgestellt. Auf die Frage nach einer eventuellen Kapitalerhöhung antwortete Finanzchefin Claudia Schmitt am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten, sie könne einen solchen Schritt ausschließen. Das stehe nicht auf der Agenda für dieses Jahr./mis/nas

aus Call:

Risiko Schulden... Cap Hike? Auf Frage nach Risiko für Kapitalerhöhung antwortete CFO Claudia Schmitt, auf Basis des Unternehmensausblicks werden wir Covernants einhalten... Für jetzt können wir eine Kapitalerhöhung ausschließen. Das ist nicht auf der Agenda für dieses Jahr.