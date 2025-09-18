AKTIEN IM FOKUS: Nvidia-Einstieg sorgt bei Intel vorbörslich für Kursfeuerwerk

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Einstieg des Chipriesen Nvidia bei Intel sorgt am Donnerstag für ein Kursfeuerwerk. Im vorbörslichen New Yorker Handel wurde in der Spitze fast ein Drittel mehr für die Aktien des kriselnden Chipherstellers Intel gezahlt nach der Nachricht, dass der KI-Konzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar einsteigt. Nvidia zahlt je Intel-Aktie 23,28 US-Dollar. Der Preis liegt etwas unter dem Vortags-Schlusskurs von 24,90 Dollar. Zuletzt legte der Intel-Kurs um 28,6 Prozent auf 32,04 Dollar zu.

Mit dem Einstieg soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden, in der beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs entwickeln wollen. Die Titel von Nvidia legten vorbörslich um 3,3 Prozent zu. Nach der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr waren Technologiewerte generell gefragt.

Aktien des Intel-Konkurrenten AMD gerieten im vorbörslichen Handel allerdings mit 5,5 Prozent deutlich unter Druck./tih/jha/