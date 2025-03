Bitcoin vor Krypto-Gipfel knapp unter 90.000 Dollar – US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Der Bitcoin notiert rund einen Tag vor einem wichtigen Krypto-Gipfel im Weißen Haus zunächst unter der psychologisch wichtigen 90.000-Dollar-Marke. Anleger hoffen auf wichtige Impulse, insbesondere in puncto einer möglichen Einführung der strategischen Staatsreserve in den USA. Nicht zuletzt dürfte auch der Jobbericht (Non-Farm Payrolls) morgen auf Interesse stoßen und möglicherweise wichtige geldpolitische Hinweise senden.

Anleger hoffen auf konkrete Schritte zur Einführung einer strategischen Kryptoreserve in den USA

Investoren dies- und jenseits des Atlantiks hoffen am morgigen Freitag auf dem Krypto-Gipfel im Weißen Haus in Washington auf konkrete Schritte zur Einführung einer strategischen Bitcoin- bzw. Kryptwowährungsreserve in den USA. Wichtige Vertreter der Branche seien demnach für morgen eingeladen.