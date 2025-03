EQS-News: Springer Nature erreicht Umsatz- und Gewinnziele und erwartet 2025 weiteres Wachstum

EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Springer Nature erreicht Umsatz- und Gewinnziele und erwartet 2025 weiteres Wachstum

● Springer Nature veröffentlichte zum ersten Mal die Hälfte seiner primären Forschungsartikel frei zugänglich (Open Access, OA)

● Fortlaufender Fokus auf Technologie- und KI-Anwendungen zur weiteren Verbesserung des Veröffentlichungsprozesses

● Prognose für 2025: Erwarteter Umsatz zwischen € 1.885 Millionen bis € 1.935 Millionen

2

; bereinigte operative Gewinnmarge mindestens auf dem Niveau von 2024

Berlin, 18. März 2025

Springer Nature, ein weltweit führender Wissenschaftsverlag, hat heute seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben und dabei ein anhaltendes Wachstum sowie eine starke operative Performance ausgewiesen. Der Umsatz stieg auf € 1.847 Millionen, was einem organischen

1

Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2023 entspricht. Der bereinigte operative Gewinn stieg auf € 512 Millionen, was einem organischen

1

Wachstum von 7 % entspricht.

Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature, sagte: „Unsere starken Ergebnisse zeigen, dass wir in der Lage sind, nachhaltig Mehrwert für die Forschungsgemeinschaft zu schaffen und gleichzeitig Innovationen in der wissenschaftlichen Verlagsbranche voranzutreiben. Wir veröffentlichen immer mehr hochwertige, frei zugängliche Inhalte und investieren in Technologie und Mitarbeitende. So stellen wir sicher, dass wir auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise stets stärker als der Markt wachsen.“

Das Segment Research ist weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber für Springer Nature. Research verzeichnete ein organisches

3

Umsatzwachstum von 6 % auf € 1.414 Millionen, was vor allem auf die hervorragende Leistung des Portfolios an OA-Zeitschriften zurückzuführen ist. Im Jahr 2024 erreichte Springer Nature einen bedeutenden Meilenstein, indem es zum ersten Mal die Hälfte seiner primären Forschungsartikel OA veröffentlichte. Dieser Erfolg unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens bei der Umstellung auf OA. Der Mehrwert für die Forschungsgemeinschaft besteht darin, dass Springer Nature Forschungsergebnisse leichter zugänglich macht und so ihre Wirkung verstärkt. OA-Artikel werden im Durchschnitt deutlich häufiger heruntergeladen, zitiert und beachtet als Nicht-OA-Artikel.

Das Segment Education hat mit einem organischen

3

Umsatzanstieg von 3 % auf € 235 Millionen zum Gesamtwachstum beigetragen. Dies ist auf ein starkes Ergebnis in Indien und Südafrika zurückzuführen. Die organischen

3

Umsatzerlöse des Segments Health beliefen sich auf € 188 Millionen, und blieben im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Ein Rückgang der Werbeeinnahmen aufgrund zurückhaltender Ausgaben in der Pharmaindustrie sowie der Auswirkungen der Änderungen im deutschen Krankenversicherungsrecht wurde durch ein starkes Umsatzwachstum bei Cureus ausgeglichen.

Springer Nature investierte weiterhin in erheblichem Umfang in Technologie- und KI-Lösungen, um den Veröffentlichungsprozess zu verbessern, zu beschleunigen und um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Forschungsergebnisse robust und vertrauenswürdig sind. Im Jahr 2024 belief sich das Investitionsvolumen mit Technologiebezug auf insgesamt € 177 Millionen. Das Unternehmen hält sich bei der Entwicklung und Nutzung von KI-basierten Tools an klare Grundsätze, die unter anderem sicherstellen, dass alle Entscheidungen stets von einem Menschen getroffen werden.

Der Free Cashflow stieg für das Jahr 2024 auf € 219 Millionen, gegenüber € 165 Millionen im Vorjahr. Diese Verbesserung wurde durch ein starkes operatives Ergebnis, eine günstige Entwicklung des Betriebskapitals und geringere Einmaleffekte erzielt. In der Folge verbesserte sich der Verschuldungsgrad von Springer Nature weiter und verringerte sich von 2,9x zum Jahresende 2023 auf 2,3x Nettoverschuldung/EBITDA ein Jahr später. Zu diesem Rückgang trugen auch die Erlöse aus dem Börsengang bei.

Alexandra Dambeck, CFO von Springer Nature, sagte: „Wir sind mit unserer Geschäfts- und Finanzentwicklung im Jahr 2024 zufrieden, die unseren strategischen Fokus auf wachstumsstarke Bereiche und operative Effizienz widerspiegelt. Mit unserem starken Free Cashflow und dem reduzierten Verschuldungsgrad sind wir für zukünftiges Wachstum und weitere Investitionen in Innovationen für die Forschungsgemeinschaft gut aufgestellt.“

Auf Basis der zugrunde liegenden Performance von Springer Nature im Jahr 2024 und aktualisierter Fremdwährungskurse wird für 2025 ein Umsatz zwischen € 1.885 bis € 1.935 Millionen

4

und eine bereinigte operative Gewinnmarge mindestens auf dem Niveau von 2024 erwartet. Dies spiegelt die nach Einschätzung von Springer Nature positive Dynamik im Markt sowie die kontinuierlichen Investitionen in zukünftiges Wachstum wider. Der mittelfristige Ausblick von Springer Nature bleibt unverändert.

[1] Organisch: In der organischen Veränderung bleiben die Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt. Der ausgewiesene Umsatz im Jahr 2023 belief sich auf € 1.853 Millionen und der bereinigte operative Gewinn auf € 511 Millionen.

[2] Basis für organischen Vergleich für das Jahr 2024 ist ein Umsatz von € 1.835 Millionen.

[2] Basis für organischen Vergleich für das Jahr 2024 ist ein Umsatz von € 1.835 Millionen.

[3] In der organischen Veränderung bleiben die Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt.

[4] Basis für organischen Vergleich für das Jahr 2024 war ein Umsatz von € 1.835 Millionen.

Anmerkungen zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung. Sie unterliegen bestimmten Risiken und Schwankungen, wie sie in anderen Publikationen, insbesondere im Abschnitt Risiko- und Chancenmanagement des zusammengefassten Lageberichts, beschrieben sind. Sollten diese Erwartungen und Annahmen nicht eintreffen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Für die Richtigkeit dieser Prognosen übernehmen wir daher keine Gewähr.

Über Springer Nature

Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage. Wir veröffentlichen eine der umfangreichsten Sammlungen an Zeitschriften und Büchern und setzen uns dafür ein, Forschungsergebnisse für alle frei verfügbar zu machen. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, bieten wir technologiegestützte Produkte, Plattformen und Dienstleistungen an. So helfen wir Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen zu teilen, unterstützen Gesundheitsfachkräfte dabei, auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung zu bleiben, und helfen Lehrenden, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, den Fortschritt mitzugestalten. Gemeinsam mit der globalen Forschungsgemeinschaft arbeiten wir daran, Wissen zu teilen und die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie auf about.springernature.com und @SpringerNature.

Kontakt

Cornelius Rahn | Springer Nature | Communications and Corporate Affairs

Tel. +49 151 1563 7515 cornelius.rahn@springernature.com

